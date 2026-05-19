"I Grant You Refuge", a Marsala la mostra dei fotografi che vivono sotto le bombe di Gaza

19/05/2026 10:06:00

Sei fotoreporter dalla Striscia documentano il conflitto attraverso immagini scattate sul campo. L'esposizione si inaugura martedì 19 maggio al Complesso Monumentale San Pietro.

Si inaugura martedì 19 maggio nella sala "Tendenze e Passaggi" del Complesso Monumentale San Pietro, a Marsala, la mostra fotografica collettiva "I Grant You Refuge". Sei fotografi palestinesi — Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi — mostrano cosa significa vivere e lavorare nella Striscia di Gaza durante il conflitto in corso.

Le immagini dalla Striscia

Le fotografie non documentano solo la distruzione. Ci sono bambini che giocano tra le macerie, madri, la vita quotidiana di una comunità sotto assedio. Sono immagini scattate da professionisti che operano sulla linea del fuoco: alcuni di loro sono stati feriti, tutti rischiano la vita ogni giorno per fare il proprio lavoro.

"A Gaza, dove la vita e la morte sono spesso separate da singoli istanti, questi fotografi non scattano solo foto, le vivono", scrive Shadi Al-Tabatibi, uno dei sei autori in mostra, specializzato in fotogiornalismo con droni e pubblicato da agenzie internazionali. Tra gli altri, Mohammed Hajjar lavora come freelance per agenzie di stampa dal 2007, Omar Ashtawy ha collaborato con APA Images e diverse testate internazionali, Saeed Jaras ha lavorato per la Middle East Photography Agency.

Il titolo e il curatore

Il nome della mostra riprende quello di una poesia di Hiba Abu Nada, scrittrice e poetessa palestinese uccisa nella sua casa nel sud di Gaza da un raid aereo israeliano il 20 ottobre 2023.

A curare l'esposizione è Paolo Patruno, fotografo e filmmaker documentarista con oltre dieci anni di lavoro in Africa sui temi dei diritti umani e della salute materna, premiato a livello internazionale.

Chi promuove l'iniziativa

La mostra è promossa da quattro realtà del territorio: l'ANPI sezione "Vincenzo Alagna", il Comitato per la Difesa della Costituzione sezione Marsala, la CGIL Camera del Lavoro di Marsala e Legambiente sezione Marsala-Petrosino.

Dove e quando: Sala "Tendenze e Passaggi", Complesso Monumentale San Pietro, Marsala. Inaugurazione martedì 19 maggio.



