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Politica

» Elezioni
19/05/2026 11:02:00

Oggi a Marsala Albano e De Luca

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Campagna elettorale intensa oggi a Marsala, dove alle ore 18 sono in programma due distinti appuntamenti politici organizzati dai comitati dei candidati sindaco. Da una parte il centrodestra con Giulia Adamo, dall’altra il centrosinistra con Andreana Patti e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

 

Il primo incontro si terrà nel comitato elettorale di Giulia Adamo, in via Francesco Crispi, con la partecipazione degli assessori regionali Nuccia Albano e Mimmo Turano. Al centro dell’iniziativa il tema della disabilità e dei servizi alle famiglie.

 

A presentare l’appuntamento è una nota firmata da Eleonora Lo Curto, che parla di un progetto definito “tra i più ambiziosi” della coalizione di centrodestra. “La città che bussa prima” è il titolo dell’iniziativa, che punta a mettere al centro le fragilità sociali e l’inclusione.

 

La coalizione che sostiene Giulia Adamo parla di “12 impegni da realizzare nei primi 12 mesi di governo”, con riferimento alle politiche sociali e al progetto di vita previsto dalla riforma promossa dalla ministra Alessandra Locatelli.

 

Sempre alle 18, ma nel comitato elettorale di via Colocasio 66, si terrà invece l’incontro pubblico promosso da Andreana Patti insieme a Cateno De Luca. L’appuntamento è rivolto a sostenitori e cittadini e rappresenta un altro momento importante della campagna elettorale a pochi giorni dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio.



Elezioni | 2026-05-19 00:20:00
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