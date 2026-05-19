Marsala, i candidati del M5S all'Open Space Technology

19/05/2026 00:20:00

I candidati del Movimento Cinquestelle in corsa per le prossime elezioni comunali di Marsala hanno preso parte all’Open Space Technology (OST), l’evento politico promosso dal Movimento 5 Stelle nazionale e basato su una metodologia partecipativa certificata, già sperimentata nella prima edizione di NOVA dedicata all’Assemblea Costituente.

L’iniziativa si è svolta nella suggestiva cornice della Tonnara di Bonagia, in contemporanea con altri cento team di “facilitatori della democrazia” distribuiti in tutta Italia. Obiettivo dell’incontro: contribuire alla costruzione del programma politico della coalizione progressista attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei territori.

L’assemblea plenaria, definita “un raro e prezioso momento di democrazia partecipata” da Marcella Mazzeo, incaricata dell’organizzazione dell’evento provinciale insieme al dottor Domenico Maiuri e alla professoressa marsalese Clara Orto, referente giovani del gruppo territoriale lilibetano, ha visto i partecipanti confrontarsi sui principali temi sociali e programmatici: acqua, sanità, trasporti, lavoro, ambiente, scuola e fiscalità.

Alla giornata hanno partecipato numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui l’onorevole Nuccio Di Paola, vicepresidente vicario dell’ARS, le deputate regionali Cristina Ciminnisi e le parlamentari Daniela Morfino e Ida Carmina. Presenti anche l’ex senatore Vincenzo Maurizio Santangelo e l’ex deputata nazionale Vita Martinciglio. A testimoniare il dialogo con il campo progressista anche la presenza del deputato regionale del PD Dario Safina e di Valentina Villabuona, presidente dell’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Trapani.

“La partecipazione di tanti cittadini che si riconoscono in un progetto progressista per l’Italia è un segnale importante – ha dichiarato Cristina Ciminnisi –. Abbiamo raccolto proposte concrete sui temi che incidono sulla vita quotidiana delle persone, partendo dai problemi reali dei territori e lavorando a soluzioni credibili”.

Soddisfatto anche il coordinatore provinciale del M5S Patrick Cirrincione: “Siamo orgogliosi della risposta della provincia di Trapani all’evento NOVA fortemente voluto dal presidente Conte. Le idee raccolte contribuiranno alla definizione del programma che il Movimento porterà al tavolo progressista”.

Di “esperienza innovativa” parla invece il referente territoriale Franco Rapisarsa, che sottolinea l’entusiasmo registrato durante l’iniziativa: “Oltre 150 iscritti e quasi altrettanti in lista d’attesa dimostrano quanto sia forte il desiderio di partecipazione e cambiamento. I candidati al Consiglio comunale di Marsala hanno vissuto un momento altamente formativo e propositivo, fondamentale per costruire il futuro della comunità marsalese”.



