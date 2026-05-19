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Politica

» Elezioni
19/05/2026 13:50:00

Marsala 2026: salta il confronto dei candidati sindaco sull'agricoltura. I Guardiani: "In tre dicono no"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779191568-0-marsala-2026-salta-il-confronto-dei-candidati-sindaco-sull-agricoltura-i-guardiani-in-tre-dicono-no.jpg

A Marsala salta il confronto pubblico dedicato all’agricoltura tra i candidati sindaco. L’evento, organizzato dall’associazione “I Guardiani del Territorio” e previsto per mercoledì 20 maggio all’Anfiteatro del Santuario di Santo Padre delle Perriere, è stato annullato dopo la mancata adesione di tre candidati su quattro.

A rispondere positivamente all’invito è stato soltanto Leonardo Curatolo. Hanno invece scelto di non partecipare Giulia Adamo, Massimo Grillo e Andreana Patti.

 

“Nessuna imboscata, solo regole uguali per tutti”

 

Nel comunicato diffuso dall’associazione emerge tutta la delusione degli organizzatori, che sottolineano come il confronto fosse stato preparato con criteri di assoluta imparzialità. "La moderazione sarebbe stata affidata al giornalista Carlo Rallo, con cinque domande identiche per tutti i candidati, inviate preventivamente, quattro minuti per ogni risposta e ordine degli interventi sorteggiato. Non avevamo preparato alcuna trappola – spiegano i Guardiani del Territorio – ma solo uno spazio di confronto democratico su un tema cruciale per il futuro della città”.

 

L’agricoltura resta fuori dalla campagna elettorale

 

L’associazione punta il dito contro quello che definisce il “silenzio della politica” sul comparto agricolo. Secondo gli organizzatori, mentre i candidati partecipano a dibattiti e incontri pubblici su molti temi, manca un vero confronto sui problemi delle campagne marsalesi.

Al centro delle preoccupazioni ci sono la crisi della viticoltura, la siccità e il futuro economico di un settore che continua a rappresentare una delle principali risorse del territorio.

“Quando si tratta di guardare negli occhi gli agricoltori e parlare di proposte concrete – scrivono – cala il sipario dell’indifferenza”.

 

“Marsala non può ignorare la sua terra”

 

ùNel comunicato finale, i Guardiani del Territorio ringraziano Leonardo Curatolo per la disponibilità mostrata e lanciano un messaggio agli altri candidati.

“Si può evitare un dibattito – affermano – ma non si può sfuggire alla realtà di un territorio che osserva e che saprà trarre le proprie conclusioni”.

Un episodio che riporta al centro della campagna elettorale una domanda precisa: quale futuro immaginano i candidati sindaco per l’agricoltura di Marsala?

 









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