Angelo Bonelli a Marsala: "La Riserva dello Stagnone non è tutelata"

19/05/2026 17:25:00

“Le aree naturali come quella dello Stagnone di Marsala devono essere tutelate. La Regione Siciliana ha una grande responsabilità perché considera le aree protette quasi un nemico, un problema, mentre in tutta Europa rappresentano una risorsa economica e ambientale, nel rispetto della natura. Qui invece si pensa solo alle grandi opere, come il Ponte sullo Stretto. Da siciliano sono indignato che il presidente Schifani si sia fatto scippare miliardi di euro dei Fondi di Sviluppo e Coesione destinati alla Sicilia per darli al Ponte, mentre mancano acquedotti, depuratori e infrastrutture ferroviarie. E a Marsala sapete bene cosa significa non avere ferrovie adeguate”.

Con queste parole Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ieri sera a Marsala ha attaccato duramente il governo regionale e nazionale intervenendo a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti e dei candidati della lista AVS. Presenti all'incontro il portavoce regionale di AVS Fabio Giambrone e Antonella Ingianni della direzione nazionale di Europa Verde.

AI nostri microfoni Bonelli ha dedicato particolare attenzione alla Riserva dello Stagnone, denunciando quella che ha definito una mancata cura da parte della Regione Siciliana. Per il leader ecologista, la laguna marsalese starebbe vivendo un “processo di antropizzazione”, legato sia alle attività economiche sia alla pressione esercitata dagli sport acquatici, in particolare il kitesurf, senza un adeguato equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale.

“Da Marsala un voto contro la guerra”

Bonelli ha anche attaccato il governo Meloni e il ministro Matteo Salvini, chiedendo agli elettori marsalesi un voto “contro chi stringe le mani a Netanyahu e alimenta la guerra”. “Da Marsala vogliamo mandare un messaggio contro quelli che sostengono la guerra, contro chi stringe la mano a Netanyahu, come Salvini. Giorgia Meloni non si è fatta scrupoli a dire sì al 5% per il riarmo e alle armi”.

Il portavoce di Europa Verde ha poi accusato la destra di “portare odio nella società”: “Per Salvini e i Vannacci di turno i fatti di cronaca diventano propaganda. Quando i reati li commettono italiani, invece, non parlano”.

Attacco al Ponte sullo Stretto

Tra i temi centrali del suo intervento anche la contrarietà al Ponte sullo Stretto, definito un progetto scollegato dalle reali necessità della Sicilia.

“Vogliono spendere 14 miliardi di euro per il Ponte quando in Sicilia mancano strade e ferrovie. Qui a Marsala conoscete bene il problema dei collegamenti ferroviari”.

Bonelli ha anche criticato il “Piano Casa” del governo Meloni, sostenendo che favorisca grandi investitori e speculazioni edilizie: “Si vogliono dare semplificazioni urbanistiche a chi investe miliardi. Ci sono gruppi stranieri pronti a investire mentre esistono milioni di case sfitte”.

“Un esercito pacifico per cambiare Marsala”

Nel finale, Bonelli ha lanciato un appello ai sostenitori di Alleanza Verdi e Sinistra: “Siete un esercito pacifico che può cambiare Marsala e cambiare l’Italia. Date fiducia a questi ragazzi e ragazze. La guerra non è mediabile: la guerra va sconfitta con la pace”.



