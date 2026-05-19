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Politica

» Elezioni
19/05/2026 07:05:00

19 Maggio: trovati i corpi dei sud, Modena ancora sotto choc, Trump sempre più giù

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/19-maggio-trovati-i-corpi-dei-sud-modena-ancora-sotto-choc-trump-sempre-piu-giu-450.jpg

E' il 19 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• I corpi dei quattro sub dispersi nei fondali delle Maldive sono stati individuati. La prima salma recuperata già venerdì, quella di Gianluca Benedetti, è rientrata in Italia ieri sera
• La città di Modena, segnata dai fatti di sabato scorso, prova a ritornare alla normalità. I feriti lottano ancora tra la vita e la morte
• Salim El Koudri si trova in isolamento nel carcere di Modena: ieri ha chiesto di poter avere una Bibbia, un pacchetto di sigarette e di poter parlare con un prete. Il suo legale sta pensando di chiedere una perizia psichiatrica
• Ieri mattina, mentre Putin era in partenza per Pechino, dove incontrerà Xi Jinping, i suoi fedeli alleati bielorussi organizzavano un’esercitazione nucleare con l’impiego delle testate tattiche
• Secondo un sondaggio pubblicato dal New York Times, la popolarità del capo della Casa Bianca è scesa al 37 per cento, livelli ormai simili a quelli di Jimmy Carter durante la sua crisi iraniana


• Il centrista Juan Manuel Moreno è il vincitore delle elezioni di domenica nella Comunità dell’Andalusia: ma per governare gli servirà trovare un compromesso con gli estremisti di Vox
• A Napoli un uomo di 49 anni, sposato e disoccupato, ha ucciso due prostitute perché non voleva pagarle
• Papa Leone ha pronta la sua prima enciclica, che verrà pubblicata il 25 maggio: si intitola Magnifica humanitas ed è dedicata «alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale»
• Shakira ha vinto il processo contro il Fisco spagnolo
• Elon Musk ha perso la causa contro Sam Altman
• Commerzbank ha respinto l’offerta arrivata da Unicredit. L’ops «non prevede un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco» della banca
• La Nobel Narges Mohammadi è stata dimessa dall’ospedale di Teheran in cui era ricoverata
• Francesco Totti e Ilary Blasi compariranno davanti al giudice il 22 maggio: quel giorno il loro divorzio diventerà definitivo
• In una clinica ai Parioli è nata Atena Elettra, prima figlia dei principi Vittoria e Guglielmo Giovanelli Marconi. È la bisnipote di Guglielmo Marconi
• La città di Cannes ha intitolato a Brigitte Bardot una delle spiagge pubbliche lungo Boulevard de la Croisette
• Sinner ha festeggiato la coppa con una cena all’Osteria Pirò, ristorante di pesce in centro a Roma. È già tornato a Monte Carlo. Qualche giorno di riposo, poi partirà per Parigi
• Sono morti il politico Gianclaudio Bressa (70 anni), l’aristocratico belga accusato di complicità nell’omicidio di Patrice Lumumba Etienne Davignon (93), l’imprenditore Roberto Leonetti (71), il premio «Nobel» per l’economia Edmund Phelps (93)

Titoli
Corriere della Sera: Salim, il delirio nelle mail
la Repubblica: I Paesi arabi fermano l’attacco Usa
La Stampa: Salim, gli allarmi inascoltati
Il Sole 24 Ore: Deroghe al Patto Ue, trattative aperte
Il Messaggero: «Sapevo di dover morire»
Il Giornale: Corsa a difendere / l’attentatore / che odia i cristiani
Avvenire: Fragilità senza rete
Qn: Modena, i deliri di El Koudri / «Sapevo che sarei morto»
Il Fatto: Flotilla, il Pirata riattacca / Il governo non condanna
Leggo: Iran, tornano i venti di guerra
Libero: La Flottilla boicotta l’Italia
La Verità: Altro che «matto», per l’attentatore / siamo «bastardi cristiani di merda»
Il Mattino: Conte se ne va
il manifesto: La corrente di Gaza
il Quotidiano del Sud: Usa-Iran, l’accordo non c’è / Guerra di nuovo a un passo
Domani: Usa-Iran, tregua o guerra totale / Gli ayatollah aprono sul nucleare



Elezioni | 2026-05-19 00:20:00
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