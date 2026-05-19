 Mazara, al via “Urban Health 2026”: sport all’aperto per gli over 50

19/05/2026 20:30:00

A Mazara del Vallo prende il via il progetto “Urban Health 2026”, iniziativa dedicata alla promozione dell’attività fisica e del benessere tra gli over 50. Con determinazione dirigenziale n. 117/2026, l’amministrazione comunale ha affidato la realizzazione del progetto all’Associazione Sportiva Dilettantistica Only Happy.

L’iniziativa prevede un ciclo di sei lezioni di gruppo all’aperto, coordinate da istruttori qualificati e rivolte principalmente ai cittadini over 50. Le attività si svolgeranno in diversi spazi urbani della città: nell’area skate park, lungo la passeggiata Consagra e al parco urbano Setti Carraro.

L’obiettivo del progetto è incentivare stili di vita sani e favorire la socializzazione attraverso esperienze sportive accessibili e inclusive. Il costo complessivo dell’intervento è di 4.200 euro.

Secondo quanto previsto nella proposta presentata dall’associazione e contenuta nel verbale di aggiudicazione, i partecipanti potranno prendere parte a diverse attività motorie e ricreative, tra cui camminata con variazioni di velocità, orientering, silent dance, hockey adattato e pallavolo adattata.

Nei prossimi giorni il Comune renderà note le modalità di adesione ai corsi e il calendario delle attività.



