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» Dai Comuni
19/05/2026 21:01:00

Alcamo, via al voto per il Bilancio Partecipato 2026: scelti 20 progetti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779218407-0-alcamo-via-al-voto-per-il-bilancio-partecipato-2026-scelti-20-progetti.jpg

Ad Alcamo entra nel vivo il Bilancio Partecipato 2026. Dalle ore 7 di oggi, 18 maggio, fino alle ore 12 del 25 maggio, i cittadini potranno votare online uno dei 20 progetti selezionati dall’amministrazione comunale nell’ambito dello strumento di partecipazione diretta che consente ai cittadini di scegliere iniziative da finanziare sul territorio.

Per esprimere il proprio voto è necessario collegarsi al sito del Comune di Alcamo, accedere alla sezione dedicata al “Bilancio Partecipato”, registrarsi e inserire le proprie generalità. Ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza.

 

Chi dovesse incontrare difficoltà nella procedura online potrà recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via XI Febbraio 14, munito di documento di riconoscimento, dove sarà assistito durante la votazione. L’Urp è aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

I progetti ammessi al voto sono suddivisi in quattro aree tematiche: ambiente, politiche giovanili e della terza età, attività culturali e sportive, attività sociali e di integrazione.

Tra le proposte dell’area sociale figurano il progetto “Cibo Solidale” per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, “Ci siamo anche Noi” dedicato a persone con disabilità, il “Premio Antonino Messina” dedicato alla danza e all’inclusione, oltre a laboratori di lettura, screening per bambini e iniziative audiovisive per la memoria del territorio.

 

Nell’area dedicata ai giovani e agli anziani sono inseriti i viaggi ricreativi per over 65 e over 70, oltre all’iniziativa “Tutti a Teatro”.

Per le attività culturali e sportive spazio invece a eventi artistici, sport da spiaggia, laboratori culturali e alla realizzazione di una club house al Tennis Country Club di Alcamo.

Sul fronte ambientale, i cittadini potranno scegliere progetti legati alla sostenibilità energetica nelle scuole, alla sterilizzazione di cani e gatti per famiglie a basso reddito, al decoro urbano e all’educazione ambientale sulla tutela delle tartarughe Caretta Caretta.

Per consultare tutti i progetti è disponibile la pagina dedicata del Comune di Alcamo: Comune di Alcamo – Bilancio Partecipato 2026









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