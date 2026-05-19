Viola Ardone a Misiliscemi per Bagli Narranti: presenta "Tanta ancora vita"

19/05/2026 10:49:00

L'autrice de "Il treno dei bambini" è ospite della rassegna letteraria giovedì 21 maggio alle 18 all'agriturismo Vultaggio. Dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.

L'evento

Penultimo appuntamento per "Bagli Narranti – Misiliscemi che legge", la rassegna letteraria inserita nella Rete dei festival letterari del trapanese. Giovedì 21 maggio, alle 18, all'agriturismo Vultaggio (contrada Misiliscemi 4, Guarrato), Viola Ardone presenterà il suo ultimo romanzo "Tanta ancora vita", pubblicato da Einaudi.

A introdurre l'incontro sarà Antonella Scaduto, presidente della Pro Loco Misiliscemi APS. L'autrice dialogherà con la giornalista Jana Cardinale. Francesco De Filippi curerà la rubrica "La domanda di Francesco". A chiudere gli interventi del sindaco Salvatore Tallarita e dell'assessora alla Cultura Barbara Mineo.

L'evento è organizzato dall'associazione Misiliscemi con il patrocinio del Comune e della Pro Loco Misiliscemi APS. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il libro

In "Tanta ancora vita" Ardone racconta l'incontro tra Vita, una donna segnata dalla perdita del figlio, e Kostya, un bambino arrivato dall'Ucraina in cerca della nonna. Un incontro inatteso che diventa una storia di cura e responsabilità, un romanzo civile sulle guerre — quelle pubbliche e quelle private — e sul legame materno capace di durare oltre la morte.

L'autrice

Viola Ardone ha pubblicato per Einaudi "Il treno dei bambini" (2019), da cui Cristina Comencini ha tratto il film omonimo, "Oliva Denaro" (2021), portato anche a teatro, e "Grande meraviglia" (2023). Collabora con la Repubblica e La Stampa. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.

Informazioni

Viola Ardone presenta "Tanta ancora vita". Giovedì 21 maggio, ore 18, agriturismo Vultaggio, contrada Misiliscemi 4, Guarrato, Misiliscemi. Ingresso libero.



