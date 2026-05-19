Trapani Comix, Marvel e Diabolik: il festival diventa internazionale

19/05/2026 06:00:00

Trapani Comix torna alla Villa Margherita dal 22 al 24 maggio e si presenta come una delle edizioni più ambiziose di sempre.

Non più soltanto una fiera del fumetto, ma un vero festival culturale diffuso che mette insieme fumetti, cinema, manga, narrativa, creator, cosplay, legalità, mostre, scuole e perfino sicurezza stradale.

L’annuncio più clamoroso è l’arrivo a Trapani di C.B. Cebulski, direttore creativo della Marvel, per la prima volta in una manifestazione del Sud Italia. Un evento che cambia il peso stesso del festival trapanese e che porta in città aspiranti fumettisti provenienti da tutto il mondo.

Ma non è tutto. Ci sarà anche un fumetto di Diabolik ambientato a Segesta, una nuova area espositiva nell’ex Asilo Liberty appena recuperato, il coinvolgimento della Biblioteca Fardelliana con una sezione stabile dedicata ai fumetti e una rete sempre più ampia di istituzioni, scuole, associazioni e operatori culturali.

Durante la conferenza stampa alla Biblioteca Fardelliana, organizzatori e amministratori hanno parlato di un evento ormai capace di superare i confini cittadini e regionali. «Trapani Comix è stato adottato da tutti: cittadini, istituzioni e associazioni», ha detto Francesco Tarantino.

La Marvel sbarca a Trapani

La notizia che ha acceso la conferenza è stata la presenza di C.B. Cebulski, direttore creativo Marvel. «È il ruolo che fu di Stan Lee, per capirci», ha spiegato Marco Rizzo. «Per la prima volta viene a fare portfolio review a Sud di Lucca. Abbiamo ricevuto più di cento richieste da tutto il mondo: Spagna, Armenia, India, Inghilterra e tutta Italia. Una trentina di autori sono stati selezionati per veri e propri colloqui di lavoro».

Trapani diventa così un punto di riferimento internazionale per giovani fumettisti che sperano di entrare nel mondo Marvel. «Da Trapani vengono ora da mezzo mondo per incontrare il capo della Marvel», è stato sottolineato durante la conferenza.

Diabolik arriva a Segesta

Uno dei progetti più simbolici di questa edizione è il fumetto di Diabolik ambientato a Segesta e alla Biblioteca Fardelliana. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Trapani Comix, il Parco archeologico di Segesta e CoopCulture.

Il fumetto porta la firma di Marco Rizzo e Tito Faraci, con i disegni di Claudio Stassi e i colori della trapanese Laura Piazza. Le tavole saranno esposte nell’ex Asilo Liberty, che verrà inaugurato proprio durante il festival.

Rosalia D’Alì ha parlato di un progetto che lega territorio e cultura: «Cosa c’è di più bello di poter collegare il territorio alla cultura, alle storie e alla fantasia?».

L’antimafia raccontata attraverso il fumetto

Trapani Comix dedicherà uno degli appuntamenti più importanti alla memoria della strage di Capaci. Sabato 23 maggio si terrà l’incontro “Il racconto dell’antimafia dai Cento Passi all’Invisibile”.

Saranno presenti Dino Petralia, Paolo Briguglia, Giacomo Di Girolamo, Nico Blunda e Giuseppe Lo Bocchiaro.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha sottolineato il valore civile del festival: «Attraverso il linguaggio del fumetto si può coinvolgere il sistema sociale cittadino». E ancora: «L’azione di contrasto al sistema criminale mafioso può essere rilanciata anche attraverso un fumetto».

Gli ospiti internazionali

Oltre alla Marvel, il festival ospiterà alcuni tra i nomi più importanti del fumetto contemporaneo. Arriverà a Trapani il disegnatore argentino Leandro Fernandez, autore di Batman, Wolverine e Punisher.

Ci sarà anche Mirka Andolfo, autrice del manifesto ufficiale di questa edizione. Marco Rizzo l’ha definita «l’unica disegnatrice italiana che pubblica contemporaneamente in Francia, Giappone, Stati Uniti e Italia».

Presenti inoltre Claudio Stassi, Sergio Gerasi, Giacomo Bevilacqua, Katja Centomo, Stefania Auci, Gaetano Savatteri, Salvo Toscano, Ester Pantano e Paolo Briguglia.

Dai romance ai creator

Trapani Comix amplia anche la sezione dedicata ai libri e alla narrativa. Debutta uno spazio dedicato al romance e ai romanzi rivolti soprattutto ai più giovani.

«Siete usciti fuori dal recinto della cultura pop per entrare in un mondo molto più ampio», ha detto Rosalia D’Alì.

Grande spazio anche ai creator digitali. Tra gli ospiti ci saranno Leotube, Sabaku no Maiku, Zeb89 e diversi protagonisti del mondo Twitch e YouTube.

Gianni Federico ha spiegato il criterio della selezione: «Noi scegliamo creator adeguati ai ragazzi e ai contenuti che fanno».

Teatro, cosplay e spettacoli

Il Teatro Giuseppe Di Stefano ospiterà concerti, musical e spettacoli ispirati al mondo anime e fantasy. Tornano show dedicati a Dragon Ball, Star Wars e alle sigle tv.

La domenica sarà invece dedicata al cosplay, con la selezione italiana per la Yamato Cup di Buenos Aires.

«Trapani ormai è diventata una delle gare cosplay più importanti d’Italia», è stato spiegato durante la conferenza.

Il fumetto entra nella cultura cittadina

Il consigliere delegato del Luglio Musicale, Filippo De Vincenzi, ha difeso il valore culturale del fumetto: «Il fumetto è cultura, non è gioco né scherzo da bambini».

Per De Vincenzi il festival è ormai parte integrante della città: «Trapani ha voglia di emergere anche attraverso eventi come questo».

La Taverna di Sospiro e l’area kids

Tra le novità ci sarà la Taverna di Sospiro, una nuova area fantasy dedicata ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo, allestita come una taverna medievale.

L’area sarà dedicata a Salvatore 'Totò' Sospiro, storico componente della comunità del festival scomparso prematuramente.

Torna anche l’area kids con laboratori manga, fumetti, pupi siciliani e attività per bambini.

Cinque mostre in città

Le mostre diventano cinque. Oltre alle tavole di Diabolik nell’ex Asilo Liberty, ci saranno:

la mostra diffusa nelle vetrine cittadine con oltre 120 vetrine coinvolte

la mostra di Manuele Fior al Museo San Rocco

quella dedicata a Panda Piace e Giacomo Bevilacqua a Palazzo Cavarretta

la mostra su Monster Allergy a San Domenico

Marco Rizzo ha parlato di «una mostra diffusa costruita passo dopo passo insieme alla città».

Sicurezza stradale e sociale

In piazza Vittorio Emanuele nascerà la Kia Safety Plaza, dedicata alla sicurezza stradale. Un’area gratuita con attività informative curate insieme a Polizia Stradale e Polizia Locale.

«Anche questo è un modo per fare qualcosa di sociale», ha spiegato Riccardo Orsini.

Comix in the Library

Uno dei progetti più importanti è quello realizzato con la Biblioteca Fardelliana. Grazie al progetto europeo “Comix in the Library”, nascerà una sezione stabile dedicata ai fumetti.

Giuseppina Vullo ha spiegato che il progetto è stato selezionato tra centinaia di candidature europee: «Le biblioteche devono essere delle spugne e assorbire quello che succede nel territorio».

Sono stati organizzati tredici appuntamenti tra scuole, biblioteca e sede Nerd Attack, coinvolgendo circa trecento studenti.

Dai questionari emerge un dato interessante: gli adolescenti trapanesi leggono manga e fumetti molto più di quanto dicano le statistiche sulla lettura in Sicilia.

«Il fumetto può essere un gancio importantissimo per avvicinare i ragazzi alla lettura», ha aggiunto Vullo.

Una rete che cresce

Trapani Comix è sostenuto dalla Regione Siciliana attraverso il bando “Sicilia che piace 2026”, dal Libero Consorzio, da Poste Italiane con l’annullo filatelico, dall’Istituto Cervantes, da Amnesty International e dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Rosalia D’Alì ha ricordato che Trapani è ormai un modello nazionale anche per la rete dei festival culturali: «Siamo il primo caso in Italia di rete dei festival e delle rassegne letterarie».

E il Trapani Comix, ormai, ne fa pienamente parte.



