Successo a Torino per "38° Parallelo": la saggistica siciliana tra le eccellenze d'Italia

19/05/2026 16:00:00

La rassegna letteraria "38° Parallelo – tra libri e cantine" spicca fra le realtà progettuali culturali nazionali ricevendo, per il secondo anno, l’invito alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino all'interno dell’esclusivo progetto "Luci sui Festival": la sezione che valorizza le migliori manifestazioni culturali d'Italia.



All'interno di questa prestigiosa cornice, venerdì 15 maggio, presso lo Spazio Sicilia (Padiglione Oval), il direttore artistico Giuseppe Prode è stato fra i protagonisti dell’importante panel istituzionale dal tema: “La promozione della lettura in Sicilia. Dai Patti per la lettura ai Comuni, città che legge”. In primo piano nei vari interventi, l’importante provvedimento proposto dall’On. Bica, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana, per destinare fondi pari a 1.200 migliaia di euro a favore delle 54 amministrazioni comunali siciliane che hanno ottenuto la qualifica nazionale di "Città che legge" dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura).

“Una nuova narrazione, il momento vissuto allo Spazio della Regione Sicilia: la politica intende costruire un percorso diverso e strutturato in una nuova visione di politiche culturali dal basso per tramite di questi contenitori che sono i Festival di letteratura” - ha dichiarato Giuseppe Prode, direttore artistico 38° Parallelo – “Ho apprezzato l’approccio di voler andare oltre la legge approvata lo scorso gennaio, e gli Onorevoli Bica e Venezia, hanno recepito le istanze che arrivano da più parti. Mi piace pensare che possa essere l’inizio di uno dei tanti percorsi partecipati, dove in Sicilia più soggetti, istituzionali e non, possano convergere per un obiettivo non più procrastinabile: la crescita consapevole di una Comunità”.



L'evento ha visto la collaborazione di una fitta rete di partner istituzionali, tra cui l'ANCI Cultura, il Centro per il libro e la lettura (MiC), l'Assemblea Regionale Siciliana, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e la rete bibliotecaria BiblioTp della provincia di Trapani.



Dopo la conferenza stampa per la presentazione del programma che si è tenuta presso la sede della soprintendenza a Trapani, l'appuntamento a Torino ha fatto da anteprima ufficiale alla 10ª edizione del festival, intitolata "Fondata sulle Culture", che si terrà a Marsala da mercoledì 20 a sabato 23 maggio 2026, per concludersi il 24 maggio alla Fondazione Sciascia di Racalmuto.



Il festival letterario "38° Parallelo – tra libri e cantine" conferma la capacità di creare un legame unico tra approfondimento culturale e valorizzazione del territorio trapanese attraverso il confronto tra saggisti, giornalisti, economisti e poeti. Questa decima edizione consolida un modello di sviluppo sostenibile che vede la cultura come motore di crescita sociale, grazie soprattutto al coinvolgimento attivo di oltre duecento studenti del Liceo Scientifico "P. Ruggieri" di Marsala, protagonisti nelle attività di promozione e accoglienza. Un impatto sul territorio reso possibile da una fitta rete di partner, a partire dal sostegno di BPER Banca e di eccellenze locali quali Cantine Florio, Autoservizi Salemi, Goals Technologies e Maeco. A amplificare la voce del festival contribuisce infine una prestigiosa squadra di media partner: Radio Rai 3, al fianco della rassegna da ormai cinque anni, lo storico sodalizio con TP24 presente sin dall'esordio, e la nuova collaborazione avviata quest'anno con Itaca notizie - Marsala C’è.





