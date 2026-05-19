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Cultura
19/05/2026 09:04:00

Stefania Auci a Marsala: oggi l’incontro alle Cantine Florio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779174332-0-stefania-auci-a-marsala-oggi-l-incontro-alle-cantine-florio.jpg

Marsala torna a fare da scenario alla grande narrazione della Sicilia. E lo fa con un appuntamento che unisce letteratura, memoria e identità territoriale, nella cornice simbolica delle Cantine Florio. Oggi pomeriggio, alle ore 17, la scrittrice Stefania Auci, autrice della fortunata saga I Leoni di Sicilia, incontrerà gli studenti delle scuole secondarie della provincia di Trapani nell’ambito del progetto “Sicilia Inedita”.

 

Un evento che porta la firma organizzativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani, scuola capofila della rete che coordina il progetto, e che conferma il ruolo sempre più centrale della dirigente scolastica Vita D’Amico nella costruzione di percorsi culturali innovativi capaci di mettere insieme scuola, territorio e valorizzazione delle eccellenze siciliane.

 

Non una semplice presentazione di libri, ma un’esperienza immersiva. Perché “Sicilia Inedita” nasce proprio con l’obiettivo di trasformare la lettura in un viaggio reale dentro i luoghi raccontati dagli autori. E quale luogo migliore delle Cantine Florio per parlare della famiglia che ha segnato la storia economica e culturale della Sicilia?

 

Gli studenti avranno così l’opportunità di dialogare direttamente con Stefania Auci e, allo stesso tempo, vivere gli spazi che hanno ispirato una delle saghe editoriali italiane più lette degli ultimi anni.

“Con questo progetto vogliamo offrire ai ragazzi un modo diverso di avvicinarsi alla lettura e alla storia della Sicilia – spiega la dirigente scolastica Vita D’Amico –. Non solo studiare i libri, ma entrare nei luoghi, respirarne l’atmosfera, comprendere come cultura, impresa e identità territoriale siano profondamente legate. È un percorso che punta a formare lettori più consapevoli e cittadini più attenti al patrimonio della nostra terra”.

 

Il progetto “Sicilia Inedita” coinvolgerà diverse scuole della provincia di Trapani e proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati agli autori Ugo Barbara e Rosita Manuguerra, sempre con un approccio esperienziale e interdisciplinare.

 

Intanto oggi, a Marsala, la letteratura incontra la storia. E i Florio, ancora una volta, tornano a parlare alle nuove generazioni.









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