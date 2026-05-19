OrchestiAmo 2026: 250 giovani musicisti incantano la Sala Agorà di Gibellina
Si è conclusa con uno straordinario successo la sesta edizione di OrchestriAmo, lo stage orchestrale promosso dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II”, in collaborazione con il Comune di Gibellina, l’Ufficio Speciale Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 e l’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” Città di Salemi.
Anche quest’anno il progetto ha trasformato la musica in un’esperienza di crescita, condivisione e partecipazione.
Per due giorni, 250 ragazzi provenienti da numerose scuole e realtà musicali del territorio hanno vissuto un intenso percorso di studio e collaborazione, culminato nel concerto finale presso la Sala Agorà di Gibellina, gremita in ogni ordine di posti.
Sotto la direzione del Maestro Andrea Loss, i giovani musicisti hanno dato vita a un’esibizione di grande qualità artistica ed emotiva, conquistando il pubblico con entusiasmo, disciplina e passione.
Un concerto che ha dimostrato come la musica sia un linguaggio universale, capace di unire talenti, storie e sensibilità diverse in un’unica armonia. «OrchestriAmo non è soltanto un progetto musicale, ma una vera esperienza educativa e umana», ha dichiarato il Dirigente Scolastico Prof. Salvino Amico. «Vedere 250 ragazzi suonare insieme con impegno, rispetto e gioia è la testimonianza più bella del valore della scuola come luogo in cui si coltivano competenze, relazioni e sogni. La musica insegna ad ascoltare gli altri e a costruire insieme qualcosa di straordinario».
La sesta edizione di OrchestriAmo si conferma così un appuntamento di riferimento per la formazione musicale giovanile, capace di coniugare didattica e bellezza, talento e collaborazione, lasciando nei partecipanti e nel pubblico il ricordo di un’esperienza intensa e profondamente significativa.
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