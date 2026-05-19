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Cultura
19/05/2026 09:56:00

Mazara del Vallo, un libro racconta la vita di don Gaspare Morello: prete, partigiano, educatore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779177431-0-mazara-del-vallo-un-libro-racconta-la-vita-di-don-gaspare-morello-prete-partigiano-educatore.jpg

Unico sacerdote in Italia a presiedere un Comitato di Liberazione Nazionale provinciale, don Morello tornò a Mazara dopo la guerra e fondò tutte le scuole superiori della città. Venerdì 22 maggio la presentazione del volume di Carlo Bronzi al Seminario vescovile.

Il libro e l'evento

Venerdì 22 maggio, alle 18, nell'aula magna San Carlo Borromeo del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, sarà presentato "L'azione è il polso dell'universo: vita di don Gaspare Morello", scritto da Carlo Bronzi. L'iniziativa è promossa dalla sezione Anpi di Mazara del Vallo e dalla Biblioteca Diocesana. L'autore dialogherà con don Leo Di Simone, con interventi del vescovo monsignor Angelo Giurdanella e del nunzio apostolico monsignor Vito Rallo. Presenti anche i rappresentanti Anpi di Trapani, Mazara del Vallo e Fermo.

Il prete che guidò la Resistenza

Don Gaspare Morello era mazarese, ma durante tutta la seconda guerra mondiale si trovava a Fermo, nelle Marche, dove era preside del liceo cittadino. Quando la lotta di liberazione divenne decisiva, assunse la presidenza del CLN provinciale di Fermo: un caso unico in Italia, quello di un sacerdote alla guida di un comitato partigiano, come ha ricordato di recente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Carlo Bronzi, membro della sezione Anpi di Fermo, da anni si occupa di ricostruire le biografie dei protagonisti della Resistenza locale. Il libro ripercorre l'intera parabola di don Morello: l'impegno civile e politico durante l'occupazione, la coerenza tra fede cristiana e azione democratica, il coraggio nelle scelte più difficili.

Il ritorno a Mazara e le scuole

Terminata la guerra, don Morello — "padre Morello", come lo chiamavano tutti in città — rientrò a Mazara del Vallo e dedicò il resto della vita all'educazione delle giovani generazioni. Fondò e diresse tutte le scuole superiori oggi esistenti nel territorio cittadino: prima il liceo classico, poi lo scientifico, l'istituto tecnico industriale, il liceo artistico, il commerciale e il magistrale. Un'eredità che ha segnato la formazione di intere generazioni di mazaresi.

Informazioni

Presentazione del libro "L'azione è il polso dell'universo: vita di don Gaspare Morello" di Carlo Bronzi. Venerdì 22 maggio, ore 18, aula magna San Carlo Borromeo, Seminario vescovile, Mazara del Vallo. Ingresso libero.









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