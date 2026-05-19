Revenge porn all’ombra di Messina Denaro. Donna sotto ricatto: “Mi ha tolto 25mila euro”

19/05/2026 10:07:00

Una relazione nata sui social, poi trasformata in un incubo fatto di richieste di denaro, pressioni psicologiche e minacce di pubblicare foto intime. È la vicenda denunciata a Roma da una donna, che accusa uno youtuber originario di Castelvetrano di averle estorto complessivamente circa 25 mila euro.

Secondo il racconto della donna, i due si erano conosciuti online. All’inizio una storia a distanza, poi gli incontri e la decisione di vivere insieme a Roma, vicino al Colosseo. L’uomo, stando alla denuncia, le avrebbe raccontato di avere vissuto nello stesso edificio utilizzato da Matteo Messina Denaro durante la latitanza e avrebbe più volte evocato il nome del boss, parlando anche di controlli, carabinieri nella zona e della possibilità di avere un’arma.

In questo clima sarebbero arrivate le prime richieste di denaro: prima un prestito per acquistare un’auto utile per andare al lavoro, poi altri versamenti, finanziarie e bonifici. In poco tempo la somma avrebbe raggiunto i 25 mila euro.

Quando la donna non riusciva più a dare soldi, sarebbero iniziate le minacce. Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe prospettato la pubblicazione sui social di immagini intime scattate durante la relazione. Una pressione che la donna ha collegato anche ai racconti sul boss trapanese, vissuti come un ulteriore elemento intimidatorio.

Dopo la fine della convivenza e l’allontanamento dell’uomo, la donna ha deciso di rivolgersi alla Procura di Roma e ai carabinieri, raccontando la relazione, le richieste economiche e il timore di possibili ritorsioni.

L’indagine è ancora nella fase preliminare. I legali della donna, gli avvocati Stefano Rossi e Giacinto Canzona, sottolineano che “la violenza morale e psicologica su una donna è l’anticamera e il preludio della violenza fisica” e richiamano il rischio di forme di intimidazione “sempre più subdole e pericolose”.

Al centro dell’inchiesta ci sono ora le accuse da verificare, i trasferimenti di denaro e le presunte minacce legate alla diffusione di materiale intimo.



