Buongiorno24 del 19 Maggio 2026

19/05/2026 09:15:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

In apertura parleremo del nuovo caos sulla linea ferroviaria tra Trapani e Castelvetrano. Ancora una mattinata di disagi per i pendolari, rimasti bloccati a causa di un guasto tecnico e di un passaggio a livello rimasto chiuso per oltre un’ora. Rabbia e proteste tra lavoratori e studenti, mentre cresce la polemica contro Trenitalia e contro la gestione regionale del trasporto ferroviario in provincia di Trapani.

Ci occuperemo poi della campagna elettorale a Marsala, entrata ormai nella settimana decisiva prima del voto del 24 e 25 maggio. Dopo il confronto pubblico organizzato ieri sera da Tp24 e Rmc 101 tra i quattro candidati sindaco, analizzeremo i temi emersi dal dibattito e le strategie dei candidati negli ultimi giorni di campagna.

Spazio anche alla cronaca con l’operazione antidroga dei Carabinieri a Santa Ninfa. Una coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo una perquisizione nell’abitazione dove sono stati trovati hashish, crack, marijuana e quasi 1500 euro in contanti.

Parleremo anche della scuola siciliana e del rischio di nuovi tagli al personale Ata. Secondo la bozza del decreto sugli organici, la Sicilia perderà altri 123 collaboratori scolastici. Una riduzione che preoccupa dirigenti, sindacati e famiglie soprattutto per le ricadute sulla sicurezza degli istituti e sull’assistenza agli studenti disabili.

Da Marsala arriva invece un appuntamento culturale importante: alle Cantine Florio la scrittrice Stefania Auci incontrerà gli studenti nell’ambito del progetto “Sicilia Inedita”, promosso dall’Istituto Calvino-Amico di Trapani guidato dalla dirigente Vita D’Amico. Un’iniziativa che lega letteratura, territorio e identità siciliana.

Ci sposteremo poi a Trapani, dove continua il braccio di ferro sullo stadio Provinciale. Il Libero Consorzio ha deciso di approfondire la documentazione fiscale e contabile prodotta dal Trapani Calcio nell’ambito della procedura di sfratto dell’impianto sportivo.

Parleremo inoltre dei nuovi sviluppi sul Cefpas di Caltanissetta, dopo l’esposto presentato alla Corte dei Conti sulle consulenze e sui costi dell’ente regionale della formazione sanitaria.

E ancora cronaca giudiziaria con il rinvio a giudizio di cinque persone per la morte del medico Francesco Maniaci, travolto nel 2023 da un albero caduto sull’autostrada A20.

Come ogni mattina, Buongiorno24 è l’appuntamento in diretta di Tp24 e Rmc 101 per orientarsi tra le notizie del giorno, approfondire i temi più importanti e raccontare ciò che accade in Sicilia occidentale.



