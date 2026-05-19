Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
19/05/2026 10:42:00

Trapani, alla Basilica dell’Annunziata una serata per ricordare la strage di Capaci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779180710-0-trapani-alla-basilica-dell-annunziata-una-serata-per-ricordare-la-strage-di-capaci.jpg

Trapani si prepara a ricordare le vittime della Strage di Capaci con un momento di riflessione e memoria promosso nell’ambito della Giornata della Legalità. 

Giovedì 22 maggio, alle ore 19:15, la Basilica Maria Santissima Annunziata ospiterà una serata dedicata a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, uccisi nell’attentato mafioso del 23 maggio 1992.

La cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Trapani insieme alla Diocesi, ai Tribunali e alle Procure di Trapani e Marsala, oltre che alle forze dell’ordine del territorio, unirà parole e musica in un percorso di memoria civile aperto alla cittadinanza.

 

Interverranno il magistrato dott. Bernardo Petralia e Don Antonino Adragna. Ad accompagnare la riflessione saranno i “Preludi corali” di Johann Sebastian Bach, eseguiti dal maestro Leonardo Nicotra, organista titolare del Santuario Basilica Maria SS. Annunziata.

 

La strage di Capaci rappresenta uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana italiana. Quel pomeriggio del 23 maggio 1992, lungo l’autostrada A29 nei pressi di Capaci, un attentato organizzato da Cosa Nostra fece esplodere un tratto di carreggiata al passaggio della machina del giudice Falcone e della sua scorta. L’esplosione provocò la morte del magistrato, della moglie e degli agenti della scorta, segnando profondamente il Paese e aprendo una nuova stagione nella lotta alla mafia.

 

Perché con la cosiddetta "stagione stragista" gli attentati smisero di essere "soltanto" mafiosi e assunsero una dimensione diversa. Fino alla Strage di via dei Georgofili del 27 maggio 1993, si configurò una stagione in cui fu Cosa Nostra a portare avanti, con modalità proprie, una vera e propria strategia della tensione. Terrorismo mafioso, dunque, che va oltre una logica puramente criminale e che puntò a colpire lo Stato, le istituzioni e l’opinione pubblica attraverso il terrore e la destabilizzazione.

 

È anche per questo che la Giornata della Legalità continua ad avere oggi un significato profondo. Come tutte le commemorazioni delle stragi, serve a restituire responsabilità alla memoria. E, in definitiva, a sottrarre la storia alla comoda categoria del mistero per riconoscerla, finalmente, per ciò che è stata: una stagione di violenza eversiva che ha segnato il Paese e che ancora oggi interroga coscienze, politica e istituzioni.

 

 

A distanza di 34 anni, il ricordo di quelle vittime continua ad avere un valore non solo commemorativo, ma anche educativo e civile. La Giornata della Legalità rappresenta infatti un’occasione per riaffermare il valore della giustizia, dell’impegno delle istituzioni e della responsabilità collettiva contro ogni forma di criminalità mafiosa. 

 

 

 









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro