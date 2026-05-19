Piazze e quartieri: con gli interventi del Sindaco Grillo Marsala cambia volto

19/05/2026 09:04:00

Fin dal suo insediamento il Sindaco Grillo ha puntato su interventi di rigenerazione urbana per portare bellezza e decoro dove da decenni regnavano incuria e degrado, per restituire una funzione sociale a spazi dimenticati che raccontavano una città spenta e abbandonata a se stessa.

Un obiettivo ambizioso che l'Amministrazione ha centrato pienamente rigenerando luoghi simbolo come Porta Garibaldi (Piazza Mameli), Piazza Unità d'Italia, Piazza Porticella, la Fontana del Vino, Piazza Francesco Pizzo, e Piazza Piemonte e Lombardo.

A questi interventi si aggiunge il nuovo look di decine di rotatorie stradali, rese finalmente decorose grazie a uno schema di partnership pubblico-privato sviluppato e promosso dall'Amministrazione, le stupende cupole cittadine che finalmente sono tornate ad essere illuminate e i nuovi parchi giochi a San Leonardo, Villa Cavallotti, Lungomare, Ciavolo e Terrenove Bambina.

Particolarmente significativo è il tema del “prima e dopo”. In ogni angolo della città ci si imbatte in aree storicamente segnate da degrado e criticità igienico-sanitarie che oggi si presentano invece con un volto nuovo raccontando una città più curata, ordinata e accogliente per chi la vive ogni giorno e per chi la visita da turista.

La qualità degli spazi pubblici è qualità della vita. Ed è proprio da qui che passa una parte importante del cambiamento avviato con forza e determinazione dal Sindaco Grillo

Marsala ha iniziato a trasformarsi. Adesso serve continuità per completare il lavoro.

Il cambiamento è iniziato. Difendiamolo.

Difendi Marsala, vota Massimo Grillo Sindaco.

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