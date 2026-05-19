Marsala, Linda Licari si presenta: "La politica è un modo per servire gli altri"

19/05/2026 12:01:00

Pubblichiamo il comunicato di Linda Licari, candidata al Consiglio comunale di Marsala nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andreana Patti sindaca. Nel suo intervento, Licari ripercorre le radici familiari, l’impegno nella scuola, il volontariato, l’esperienza amministrativa e il percorso politico che la porta oggi a chiedere nuovamente la fiducia degli elettori.

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Mi presento…

Sono Linda Licari, Le mie radici affondano nella terra e nel lavoro artigiano della periferia nord di Marsala, dove sono nata e vivo ancora oggi. Mio padre era un agricoltore e mia madre una ricamatrice, sono cresciuta in una realtà dove i servizi scarseggiavano e la parrocchia era l’unico centro di aggregazione. Lì ho conosciuto Piero: da allora siamo una squadra e oggi siamo genitori orgogliosi di Gloria ed Elisa, due studentesse universitarie. Ho studiato all’Accademia di Belle Arti di Palermo, mi sono abilitata in discipline pittoriche e storia dell’arte e scegliendo di specializzarmi nel sostegno, non per ripiego ma per scelta. La scuola per me è una bussola! Oltre alla didattica, coordino progetti di cittadinanza attiva, contrasto alle discriminazioni e sensibilizzazione contro la violenza di genere. Credo fermamente che l’istruzione e la creatività siano gli unici strumenti per rendere i giovani davvero liberi.

Nel 2012 la mia attività nel volontariato è confluita nella politica attiva. Eletta Consigliera comunale nel 2015, ho presieduto la Commissione Politiche Sociali lavorando con dedizione su atti concreti:

- per l’Inclusione e la Disabilità ho curato i regolamenti per il Garante dei Disabili e dei Servizi sociali. Facendo rete con le associazioni abbiamo organizzato iniziative come "Giochi senza barriere" e l’apertura della ludoteca di San Pietro, l’hokey su carrozzina.

- insieme ad altri sognatori ho ideato il Festival del Tramonto, oggi giunto al decimo anno, per trasformare la nostra bellezza naturale in un brand per la città.

- ho promosso la Giornata della Terra, le Infiorate con le infioratrici di Noto e i percorsi naturalistici delle "Vie dell’Acqua".

- ho portato eventi e servizi nei quartieri più distanti, convinta che ogni contrada debba sentirsi parte viva della città. In Consiglio mi hanno definita "pasionaria" e rompiscstole perché non ho mai smesso di lavorare o di difendere i miei valori con coerenza.

Dopo la sfida del 2020, nonostante i 900 voti rimasi fuori dal consiglio, ma ho continuato a lottare nelle piazze, nei sit-in, facendo opposizione costruttiva dall’esterno. Dal 2025, come Segretaria del Circolo PD Marsala, lavoro per rendere la politica una casa aperta a tutti, lontano dai salotti e dai palazzi della politica, tra la gente. Il mio percorso dimostra che anche chi parte dal basso può guidare il cambiamento. Insieme ad Andreana Patti - Candidata Sindaca di Marsala, vogliamo una classe dirigente nuova e competente. Un cambio di metodo. La politica per me è passione, ma resta soprattutto un modo per servire gli altri.

Con l’esperienza di ieri e la grinta di sempre: ci sono! Il 24 e il 25 maggio metti una X su PD e scrivi Licari per Andreana Patti sindaca.

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