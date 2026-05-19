Celeste Gaudino chiude la sua campagna: "Uniti per Andreana Patti sindaca"

19/05/2026 09:05:00

Grande partecipazione, sorrisi, applausi e tanta emozione hanno accompagnato l’evento di chiusura della campagna elettorale di Celeste Gaudino, candidata al consiglio comunale di Marsala nella lista "Si muove la città" , che si è svolto Sabato pomeriggio in un clima familiare e conviviale, alla presenza della candidata sindaca Andreana Patti e di tantissimi sostenitori, amici e cittadini.

Nel suo intervento, la candidata ha voluto innanzitutto ringraziare tutti i presenti per il sostegno ricevuto durante queste settimane intense di campagna: “Questa campagna non è stata fatta di slogan o grandi eventi. È stata fatta soprattutto di persone. Di chiacchierate improvvisate, di incontri per strada, di amici che mi scrivevano ‘come sta andando?’. Ed è stata una cosa molto più bella di quanto immaginassi”.

Particolarmente sentito anche il passaggio dedicato ad Andreana Patti, indicata come punto di riferimento di un gruppo unito e determinato: “Mi sono fatta convincere quasi subito da Andreana. Quando trovi una persona che parla della città con entusiasmo vero e non per abitudine, quella cosa si sente. Mi ha colpito soprattutto la voglia di pensare in grande per Marsala”.

Nel corso della serata è emersa con forza l’idea di una politica fatta di presenza, ascolto e collaborazione, lontana dalle contrapposizioni sterili e vicina invece ai bisogni concreti delle persone. Più volte è stato ribadito il valore del gruppo e dell’obiettivo comune che ha unito candidati, sostenitori e volontari in queste settimane.

“Marsala merita molto di più. Merita cura, attenzione, ambizione. E credo che oggi servano persone che abbiano voglia di lavorare seriamente e stare in mezzo alla gente anche dopo le elezioni”, ha affermato la candidata.

L’evento si è concluso tra applausi, abbracci e foto di gruppo, con un ultimo appello rivolto ai cittadini in vista degli ultimi giorni di campagna elettorale: concentrare tutte le energie sull’obiettivo condiviso di vedere Andreana Patti sindaca di Marsala.

“Adesso dobbiamo fare un ultimo sforzo tutti insieme. Parlare con le persone, convincere gli indecisi, portare entusiasmo e fiducia. Perché il nostro obiettivo comune è uno: vedere Andreana Patti sindaca di Marsala”.

Una chiusura intensa e partecipata, che ha lasciato il segno soprattutto per il clima autentico e positivo respirato durante tutta la serata.

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