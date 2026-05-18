Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
18/05/2026 13:30:00

Il Marsala Volley conferma la regista Erin Grippo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/il-marsala-volley-conferma-la-regista-erin-grippo-450.jpg

Il legame tra il Marsala Volley e le sue atlete simbolo si rafforza ulteriormente in vista della nuova stagione. La società lilibetana è orgogliosa di annunciare il rinnovo del rapporto con la palleggiatrice Erin Grippo, che per il quarto anno consecutivo vestirà la maglia azzurra. Una conferma di assoluto valore, che unisce allo spessore tecnico della giocatrice un profondo senso di appartenenza e continuità. In quattro stagioni, l'atleta ha saputo integrarsi perfettamente nel tessuto sportivo e sociale di Marsala, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.
A spingere Erin, a sposare ancora una volta la causa azzurra, non è stato solo il forte legame affettivo con l'ambiente, ma anche la condivisione di un progetto tecnico ambizioso. Il club sta infatti allestendo un organico di alto livello per affrontare un campionato di Serie A2 da assoluta protagonista, un fattore stimolante che ha convinto la giocatrice a rimettersi in gioco con rinnovato entusiasmo. Con la conferma di Erin Grippo, il Marsala Volley aggiunge un altro tassello fondamentale nel mosaico a disposizione di Coach Guadalupi. La sua profonda conoscenza della piazza e la sua esperienza saranno preziose per cementare il gruppo e trasmettere la giusta mentalità alle nuove arrivate. 
La campagna acquisti e conferme della società del Presidente Alloro prosegue spedita, delineando una squadra che fa dell'attaccamento alla maglia e della fame di vittorie i propri marchi di fabbrica. L'appuntamento per il caloroso pubblico marsalese è già fissato al palazzetto, pronto a spingere Erin e compagne verso una stagione ricca di grandi emozioni.
"Sono contentissima di rimanere a Marsala, dichiara Erin Grippo, ormai questo è il mio quarto anno qui ed è come stare in famiglia, sia con la società che con tutta la città. La scelta di rimanere è stata dettata dall’alto livello di organico e di campionato che Marsala vuole fare quest’anno, ma è stata anche una decisione fatta col cuore. Spero di poter vivere una stagione piena di emozioni con tutte le ragazze che verranno, con i coach, con la società e con i tifosi. Vi aspettiamo tutti al palazzetto per poter vivere un’altra stagione insieme".



Volley | 2026-05-17 13:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/l-opposto-federica-nonnati-torna-al-marsala-volley-250.jpg

L’opposto Federica Nonnati torna al Marsala Volley

Il mercato del Marsala Volley si tinge di un gradito ritorno. La società è entusiasta di annunciare che per la nuova stagione sportiva vestirà la maglia azzurra l’opposto abruzzese Federica Nonnati, una prima linea...

Volley | 2026-05-18 13:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/il-marsala-volley-conferma-la-regista-erin-grippo-250.jpg

Il Marsala Volley conferma la regista Erin Grippo

Il legame tra il Marsala Volley e le sue atlete simbolo si rafforza ulteriormente in vista della nuova stagione. La società lilibetana è orgogliosa di annunciare il rinnovo del rapporto con la palleggiatrice Erin Grippo, che per il...







Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro