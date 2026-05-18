Il Marsala Volley conferma la regista Erin Grippo

18/05/2026 13:30:00

Il legame tra il Marsala Volley e le sue atlete simbolo si rafforza ulteriormente in vista della nuova stagione. La società lilibetana è orgogliosa di annunciare il rinnovo del rapporto con la palleggiatrice Erin Grippo, che per il quarto anno consecutivo vestirà la maglia azzurra. Una conferma di assoluto valore, che unisce allo spessore tecnico della giocatrice un profondo senso di appartenenza e continuità. In quattro stagioni, l'atleta ha saputo integrarsi perfettamente nel tessuto sportivo e sociale di Marsala, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

A spingere Erin, a sposare ancora una volta la causa azzurra, non è stato solo il forte legame affettivo con l'ambiente, ma anche la condivisione di un progetto tecnico ambizioso. Il club sta infatti allestendo un organico di alto livello per affrontare un campionato di Serie A2 da assoluta protagonista, un fattore stimolante che ha convinto la giocatrice a rimettersi in gioco con rinnovato entusiasmo. Con la conferma di Erin Grippo, il Marsala Volley aggiunge un altro tassello fondamentale nel mosaico a disposizione di Coach Guadalupi. La sua profonda conoscenza della piazza e la sua esperienza saranno preziose per cementare il gruppo e trasmettere la giusta mentalità alle nuove arrivate.

La campagna acquisti e conferme della società del Presidente Alloro prosegue spedita, delineando una squadra che fa dell'attaccamento alla maglia e della fame di vittorie i propri marchi di fabbrica. L'appuntamento per il caloroso pubblico marsalese è già fissato al palazzetto, pronto a spingere Erin e compagne verso una stagione ricca di grandi emozioni.

"Sono contentissima di rimanere a Marsala, dichiara Erin Grippo, ormai questo è il mio quarto anno qui ed è come stare in famiglia, sia con la società che con tutta la città. La scelta di rimanere è stata dettata dall’alto livello di organico e di campionato che Marsala vuole fare quest’anno, ma è stata anche una decisione fatta col cuore. Spero di poter vivere una stagione piena di emozioni con tutte le ragazze che verranno, con i coach, con la società e con i tifosi. Vi aspettiamo tutti al palazzetto per poter vivere un’altra stagione insieme".



