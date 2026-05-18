Sport: l'Handball Erice vince Gara 1 della finale Scudetto - Il Trapani Volley in serie D

18/05/2026 06:00:00

Handball: l'Handball Erice vince gara 1 della finale scudetto del campionato di serie A di Pallamano Femminile. Una vittoria di misura 24 a 22 contro le salernitane della Jomi, campionesse italiane uscenti. Una partita mai scontata vinta dalle Arpìe ericine nel finale della sfida dopo un recupero sontuoso della Jomi Salerno che ha raggiunto il pareggio ma che si è dovuta arrendere al finale delle neroverdi di capitan Bernabei. Domenica prossima a Salerno gara 2. Cabral Barbosa 8 reti, Diakatà 6, Do Nascimento 6, Ahanda 3, Dalle Crode 1.

Volley Prima Divisione: l'Ottica Fodale Trapani Volley sul parquet della palestra di Buseto Palizzolo ha scritto una pagina indelebile della propria giovanissima storia battendo con un netto 3-0 la Libertas Partanna nella finale dei playoff del Campionato di I° Divisione di Volley femminile. Le ragazze granata hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, lasciando alle avversarie soltanto poche azioni positive. I parziali parlano chiaro, un 25-12, 25-16 e 25-9 che racconta di una eccezionale stagione foriera di 15 vittorie su 15 gare disputate, un progetto nato con le idee chiare e portato avanti con la giusta determinazione.

Volley serie A2: la società lilybetana è già al lavoro in vista del campionato di Serie A2 femminile 2026/2027, che si presenterà con la formula del girone unico nazionale, annunciando un torneo ancora più competitivo e impegnativo. I primi tasselli del nuovo roster sono già stati ufficializzati. A guidare il gruppo sarà ancora il capitano Caserta, punto di riferimento della squadra, mentre sono arrivate anche le conferme del libero Cicola, della palleggiatrice Grippo ed i nuovi innesti di Allasia, Sassolini, Bole e Nonnati, quattro atlete chiamate a portare qualità ed esperienza al progetto azzurro. Di particolare importanza l’appello del presidente del Marsala Volley, Massimo Alloro, rivolto alle eccellenze vinicole del territorio con l'obiettivo di mettere insieme le principali aziende del settore sotto un unico marchio e uno slogan comune, per accompagnare il Marsala Volley nella prossima stagione di Serie A2 femminile.

“Giocheremo 16 trasferte, quasi tutte nel Nord Italia – spiega Alloro –. Ogni partita sarà una vetrina nazionale per la città e per il nostro territorio. Porteremo il nome di Marsala davanti a migliaia di spettatori e sotto i riflettori della stampa sportiva nazionale presentandoci compatti in un contesto nazionale”.

Tennis Paralimpico: la 17enne marsalese Beatrice Draghici continua a far parlare di sé nel panorama del tennis in carrozzina internazionale. L'atleta del Nuovo Circolo Tennis Marsala Sportabilia ha conquistato il torneo Itf juniores wheelchair disputato a Prato, centrando un successo che la proietta a un passo dalla top 10 del ranking mondiale under 18. Un trionfo costruito con determinazione, grinta e grande carattere, qualità che da sempre contraddistinguono la giovane tennista allenata dal maestro Francesco Gerardi, fiduciario regionale Fitp per il settore tennis in carrozzina. Nel torneo toscano, Beatrice Draghici ha superato in due set Maria Grazia Colella e successivamente, al termine di una battaglia durata oltre tre ore, la britannica Ellen Tribley in tre combattutissimi parziali. Una vittoria dal peso ancora più importante se si considera il difficile percorso affrontato dall’atleta marsalese negli ultimi anni.

Pickleball: si sono conclusi con entusiasmo e grande partecipazione i Campionati Regionali FITP Open di Pickleball, disputati nella scorsa settimana. L’evento regionale, impreziosito da un prestigioso montepremi di 1.500 euro, ha regalato sfide avvincenti e incontri di altissimo livello tecnico, mettendo in mostra il talento di numerosi atleti protagonisti di un torneo entusiasmante. Nel singolare maschile, il titolo regionale è stato conquistato da Giulio Corrado, autore di un percorso impeccabile, davanti a Gabriele Raffa, protagonista di un eccellente torneo. Nel doppio maschile, vittoria per la coppia formata da Giulio Corrado e Gabriele Raffa, che hanno superato in finale Alessandro De Vita e Francesco Giacalone. Grande equilibrio e spettacolo anche nel doppio femminile, dove il successo è andato a Giorgia Alioto e Manuela Dolce, davanti a Giada Rallo e Marcella Licari, capaci di disputare una competizione di altissimo livello. Nel doppio misto, una delle categorie più seguite dell’intera manifestazione, a trionfare sono stati Gabriele Raffa e Manuela Dolce. Straordinario anche il percorso di Gianluca Pace e Giada Rallo, che grazie al prestigioso secondo posto conquistato hanno ottenuto la qualificazione alla fase nazionale dei Campionati FITP Open.



