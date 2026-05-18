Solidarietà a km zero: cena solidale con le eccellenze di Marsala al servizio della comunità

18/05/2026 14:39:00

Una serata in cui il gusto della buona cucina si è intrecciato con quello della solidarietà. Si è svolta venerdì sera, in via Alcide De Gasperi, la Cena Solidale organizzata in occasione della fase conclusiva del progetto “Housing Temporaneo e Stazioni di Posta”, realizzato dalla cooperativa sociale LIBERI DI INTRECCIARE in co-progettazione con il Comune di Marsala.

L’iniziativa, nata per far conoscere il progetto di inclusione sociale attivo sul territorio, si è trasformata in una vera celebrazione della comunità e delle sue energie migliori. Protagonista assoluto della serata è stato infatti il grande spirito di collaborazione tra alcune eccellenze gastronomiche marsalesi, che hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione materie prime, professionalità e passione per sostenere una causa sociale importante.

Dall’antipasto al dolce, ogni portata ha raccontato la qualità e la tradizione del territorio. A contribuire alla riuscita dell’evento sono stati i ristoranti La Marinara, La Corte dei Mangioni e A Due Passi dal Mare, insieme al panificio Il Cavaliere, al Bar Vito e alla pasticceria Stella. Ad arricchire ulteriormente la tavola sono stati anche i piatti preparati dai ragazzi del progetto SAI di Marsala, che hanno portato sapori e suggestioni internazionali, simbolo concreto di integrazione e condivisione culturale.

Una dimostrazione tangibile di come, quando le eccellenze di una città fanno rete per il bene comune, possano nascere esperienze capaci di lasciare il segno. Al termine della serata, tutto il cibo rimasto è stato donato alla Fondazione San Vito, impegnata quotidianamente attraverso la mensa fraterna nel sostegno alle persone più fragili.

L’evento ha rappresentato anche un momento di riflessione sui temi della povertà e dell’inclusione sociale. In Italia sono circa 5,7 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, secondo i dati Istat. Si tratta di famiglie che non riescono a sostenere le spese minime necessarie per una vita dignitosa, sulla base del cosiddetto “paniere di povertà assoluta”, che comprende beni e servizi essenziali.

Numeri che impongono attenzione e responsabilità collettiva. In questo contesto si inserisce il progetto “Housing Temporaneo e Stazioni di Posta”, nato nell’ambito della Missione “Inclusione e Coesione” del PNRR, con l’obiettivo di offrire risposte concrete a chi vive situazioni di forte disagio abitativo e sociale, favorendo percorsi di reinserimento e autonomia.

La cena solidale ha così acceso i riflettori non solo sulle difficoltà presenti nel territorio, ma anche sulla capacità della città di Marsala di rispondere con umanità, partecipazione e senso di comunità. Perché se è vero che i bisogni aumentano, è altrettanto vero che cresce anche la volontà di non lasciare indietro nessuno.



