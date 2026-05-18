Castelvetrano: gli studenti del "Lombardo Radice - Pappalardo" raccontano Selinunte e Gibellina

18/05/2026 15:40:00

Un viaggio emozionante tra memoria, arte e appartenenza al territorio al Teatro Selinus di Castelvetrano, dove si è svolta la manifestazione conclusiva del progetto “Alla scoperta di Gibellina e Selinunte: due città di nuova fondazione nella valle del Belìce”, promosso dall’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo” nell’ambito di “Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026” e sostenuto dall’Assessorato regionale all’Istruzione.

Protagonisti dell’iniziativa gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, che hanno raccontato con sensibilità e creatività il patrimonio culturale della Valle del Belìce attraverso fotografie, video e testimonianze raccolte durante un intenso percorso formativo.

Il progetto ha seguito un articolato itinerario didattico iniziato in aula con approfondimenti storici e artistici, proseguito con incontri formativi insieme agli esperti de La Rotta dei Fenici e culminato nelle visite didattiche ai siti di Parco Archeologico di Selinunte e Gibellina. Fondamentale l’approccio laboratoriale che ha permesso agli studenti di osservare direttamente opere, luoghi e testimonianze del territorio, sviluppando competenze trasversali come spirito critico, autonomia e senso civico. Momento centrale della giornata è stata la proiezione dei video realizzati dagli alunni durante il percorso extracurriculare guidato dai professori Salvatore Ippolito e Giuseppe Salluzzo. Accanto ai filmati, una mostra fotografica ha raccontato, attraverso gli occhi dei ragazzi, la maestosità dell’antica Selinunte e la rinascita artistica di Gibellina dopo il terremoto del 1968. Non una semplice esposizione, ma un vero racconto collettivo costruito con emozioni, immagini e riflessioni capaci di trasformare il patrimonio culturale in esperienza viva e condivisa.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui il vicesindaco di Gibellina Francesca Barbiera, il direttore del Parco Archeologico di Selinunte Felice Crescente, l’assessore del Comune di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia e il direttore de “La Rotta dei Fenici” Antonio Barone, che ha invitato i giovani a vivere e conoscere sempre più intensamente il proprio territorio.

Presente anche l’assessore regionale Mimmo Turano, che ha rivolto agli studenti un forte messaggio educativo, invitandoli a diventare custodi della propria terra attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Rosa Barone, che ha sottolineato il valore umano e formativo dell’esperienza vissuta dagli studenti. In particolare, la dirigente ha invitato gli alunni a tornare nei luoghi visitati insieme alle proprie famiglie, diventando essi stessi guide e promotori della bellezza del territorio.

La giornata si è conclusa tra lunghi applausi e con la consapevolezza che educare alla cultura e alla bellezza significa costruire cittadini più consapevoli, sensibili e responsabili.

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“Scienziate al Futuro”: al Liceo Adria-Ballatore un progetto per superare gli stereotipi nelle STEM

Un percorso di formazione scientifica e crescita culturale per abbattere gli stereotipi di genere e avvicinare sempre più giovani alle discipline STEM. È questo l’obiettivo del modulo “Scienziate al Futuro: Oltre gli Stereotipi”, promosso dall’I.I.S.S. Liceo G.G. Adria – G.P. Ballatore e rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi scolastici.

L’iniziativa rientra nel Programma Operativo Complementare “Per la Scuola” 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione, e punta a rafforzare le competenze scientifiche degli studenti promuovendo al tempo stesso la parità di genere nei percorsi di studio e ricerca.

Punto di forza del progetto sarà la collaborazione con le ricercatrici del CNR-IRBIM, il Consiglio Nazionale delle Ricerche specializzato nelle risorse biologiche e marine. Le studentesse e gli studenti avranno così l’opportunità di confrontarsi direttamente con professioniste impegnate nel campo della ricerca marina e biotecnologica, entrando in contatto con modelli femminili di eccellenza scientifica radicati nel territorio.

Il percorso si svilupperà attraverso dieci incontri pomeridiani da tre ore ciascuno, guidati dal docente esperto Diego Foderà e dalla tutor Caterina Buscetta. I laboratori di chimica e scienze dell’istituto diventeranno spazi dinamici di sperimentazione, dove gli studenti saranno coinvolti in attività pratiche e collaborative.

Il programma prevede approfondimenti di chimica, biochimica, biologia e analisi ambientale, con esperimenti dedicati allo studio della materia, all’estrazione del DNA, all’osservazione microscopica delle cellule e all’analisi degli ecosistemi. Previsto anche un hackathon finale, durante il quale i partecipanti metteranno alla prova creatività e capacità di problem solving.

La metodologia laboratoriale consentirà agli studenti di vivere concretamente le discipline STEM, rendendo più immediati e coinvolgenti i contenuti teorici.

“Il talento non ha genere”: è questo il messaggio che il Liceo Adria-Ballatore intende trasmettere attraverso un progetto che guarda al futuro e alla costruzione di una cultura scientifica inclusiva.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’istituto nel coniugare innovazione didattica, competenze scientifiche e valori sociali, preparando i giovani ad affrontare le sfide del mondo della ricerca senza condizionamenti culturali o stereotipi.

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Legalità e memoria: premiati gli alunni della scuola primaria di Marinella di Selinunte

Un grande albero della legalità, costruito con colori, parole e valori, ha conquistato il premio per il “Miglior Striscione/Cartellone” al XIII Torneo della Legalità. Protagonisti del riconoscimento gli alunni della scuola primaria S.G. Bosco di Marinella di Selinunte, appartenente all’Istituto Comprensivo Giuseppe Di Matteo.

Guidati dalle insegnanti, i bambini hanno partecipato a un intenso percorso educativo dedicato ai temi della giustizia, del rispetto e del coraggio civile, approfondendo le figure dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia e della difesa della legalità.

Il lavoro conclusivo del progetto è stato un grande cartellone realizzato interamente a mano libera e colorato con semplici matite. Al centro, l’immagine di un albero simbolico: le radici rappresentano i valori della legalità e della responsabilità, mentre i rami richiamano le idee e l’eredità morale lasciata da Falcone e Borsellino alle nuove generazioni.

Particolarmente significativa la frase scelta dagli alunni insieme alle docenti:

“La legalità è il coraggio quotidiano di fare la cosa giusta anche quando nessuno vede, sente o parla.”

Un messaggio semplice ma profondo, che ha colpito la giuria del XIII Torneo della Legalità e permesso agli studenti di ottenere il prestigioso riconoscimento.

Per la comunità scolastica si tratta di un risultato importante che valorizza non solo la creatività dei bambini, ma soprattutto il percorso educativo costruito attorno ai valori della memoria e dell’impegno civile.

La scuola rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità, nella convinzione che educare i più piccoli al senso di giustizia significhi costruire un futuro più consapevole e responsabile.



