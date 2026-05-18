Guardie mediche turistiche in provincia di Trapani. Ecco dove sono e gli orari

18/05/2026 08:59:00

L’Asp di Trapani ha attivato le guardie mediche turistiche per l’estate 2026. I presìdi saranno operativi dal 15 giugno al 15 settembre nelle principali località balneari della provincia.

Ecco dove saranno attive e con quali orari.

Distretto di Trapani



Erice Vetta : servizio diurno dalle 8 alle 20, esclusi prefestivi e festivi

: servizio diurno dalle 8 alle 20, esclusi prefestivi e festivi Marausa : servizio diurno

: servizio diurno Marettimo : presidio permanente con copertura continuativa h24

: presidio permanente con copertura continuativa h24 San Vito Lo Capo: servizio diurno

Per queste sedi sono previsti incarichi sia da 24 che da 12 ore settimanali. A Marettimo è previsto un potenziamento particolare, con sette incarichi da 24 ore.

Distretto di Mazara del Vallo



Tonnarella: servizio diurno

Distretto di Castelvetrano



Tre Fontane : presidio permanente

: presidio permanente Triscina: servizio diurno

Anche qui è prevista una formula mista di incarichi da 24 e 12 ore, con sette unità dedicate alla sede permanente di Tre Fontane.

Distretto di Alcamo



Alcamo Marina

Castellammare del Golfo

Scopello

Tutte le sedi avranno servizio diurno. Sono previsti tre incarichi da 24 ore e uno da 12 ore settimanali per ciascuna località.

L’obiettivo dell’Asp è garantire assistenza sanitaria nelle aree costiere più frequentate durante la stagione estiva, tra residenti e turisti.



