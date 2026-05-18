Guardie mediche turistiche in provincia di Trapani. Ecco dove sono e gli orari

L’Asp di Trapani ha attivato le guardie mediche turistiche per l’estate 2026. I presìdi saranno operativi dal 15 giugno al 15 settembre nelle principali località balneari della provincia.
Ecco dove saranno attive e con quali orari.
Distretto di Trapani
-
- Erice Vetta: servizio diurno dalle 8 alle 20, esclusi prefestivi e festivi
- Marausa: servizio diurno
- Marettimo: presidio permanente con copertura continuativa h24
- San Vito Lo Capo: servizio diurno
Per queste sedi sono previsti incarichi sia da 24 che da 12 ore settimanali. A Marettimo è previsto un potenziamento particolare, con sette incarichi da 24 ore.
Distretto di Mazara del Vallo
-
- Tonnarella: servizio diurno
Distretto di Castelvetrano
-
- Tre Fontane: presidio permanente
- Triscina: servizio diurno
Anche qui è prevista una formula mista di incarichi da 24 e 12 ore, con sette unità dedicate alla sede permanente di Tre Fontane.
Distretto di Alcamo
-
- Alcamo Marina
- Castellammare del Golfo
- Scopello
Tutte le sedi avranno servizio diurno. Sono previsti tre incarichi da 24 ore e uno da 12 ore settimanali per ciascuna località.
L’obiettivo dell’Asp è garantire assistenza sanitaria nelle aree costiere più frequentate durante la stagione estiva, tra residenti e turisti.