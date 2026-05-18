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Cronaca

» Sanità
18/05/2026 08:59:00

Guardie mediche turistiche in provincia di Trapani. Ecco dove sono e gli orari

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L’Asp di Trapani ha attivato le guardie mediche turistiche per l’estate 2026. I presìdi saranno operativi dal 15 giugno al 15 settembre nelle principali località balneari della provincia.

Ecco dove saranno attive e con quali orari.

 

Distretto di Trapani

  •  
  • Erice Vetta: servizio diurno dalle 8 alle 20, esclusi prefestivi e festivi
  • Marausa: servizio diurno
  • Marettimo: presidio permanente con copertura continuativa h24
  • San Vito Lo Capo: servizio diurno

Per queste sedi sono previsti incarichi sia da 24 che da 12 ore settimanali. A Marettimo è previsto un potenziamento particolare, con sette incarichi da 24 ore.

 

Distretto di Mazara del Vallo

  •  
  • Tonnarella: servizio diurno

 

Distretto di Castelvetrano

  •  
  • Tre Fontane: presidio permanente
  • Triscina: servizio diurno

Anche qui è prevista una formula mista di incarichi da 24 e 12 ore, con sette unità dedicate alla sede permanente di Tre Fontane.

 

Distretto di Alcamo

  •  
  • Alcamo Marina
  • Castellammare del Golfo
  • Scopello

Tutte le sedi avranno servizio diurno. Sono previsti tre incarichi da 24 ore e uno da 12 ore settimanali per ciascuna località.

L’obiettivo dell’Asp è garantire assistenza sanitaria nelle aree costiere più frequentate durante la stagione estiva, tra residenti e turisti.









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