Asp di Trapani, si è insediato il nuovo Organismo indipendente di valutazione

18/05/2026 17:00:00

Si è insediato il nuovo OIV, l’organismo indipendente di valutazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, individuato dopo una procedura selettiva pubblica. Si tratta dei dott. Antonio Carbone (presidente), Alberto Proia e Loredana Enza Zappalà. Subito dopo ha incontrato la Direzione Strategica dell’ASP Trapani, con il Commissario straordinario, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

L'OIV è un organo collegiale tecnico, che presidia il sistema di misurazione e valutazione della performance, trasparenza e integrità. Sovrintende al funzionamento del sistema di valutazione, monitora i controlli interni, propone la valutazione dei dirigenti apicali e assicura l'integrità e la trasparenza, segnalando eventuali criticità agli organi competenti.







