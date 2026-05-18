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Cronaca

» Sanità
18/05/2026 17:00:00

Asp di Trapani, si è insediato il nuovo Organismo indipendente di valutazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/asp-di-trapani-si-e-insediato-il-nuovo-organizmo-indipendente-di-valutazione-450.jpg

Si è insediato  il nuovo OIV, l’organismo indipendente di valutazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, individuato dopo una procedura selettiva pubblica. Si tratta dei dott. Antonio Carbone (presidente), Alberto Proia e Loredana Enza Zappalà. Subito dopo ha incontrato la Direzione Strategica dell’ASP Trapani, con il Commissario straordinario, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

L'OIV è un organo collegiale tecnico, che presidia il sistema di misurazione e valutazione della performance, trasparenza e integrità. Sovrintende al funzionamento del sistema di valutazione, monitora i controlli interni, propone la valutazione dei dirigenti apicali e assicura l'integrità e la trasparenza, segnalando eventuali criticità agli organi competenti.

 


 









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