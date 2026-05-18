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Politica
18/05/2026 08:16:00

Mazara: Fratelli d'Italia prende le distanze da Costa, accettate le dimissioni del segretario comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/1779085178-0-mazara-fratelli-d-italia-prende-le-distanze-da-costa-accettate-le-dimissioni-del-segretario-comunale.jpg

Fratelli d’Italia scarica Gaspare Costa dopo le dichiarazioni choc pubblicate sui social sui fatti di Modena. Il partito, attraverso il segretario provinciale Maurizio Miceli, ha preso nettamente le distanze dalle parole dell’ormai ex coordinatore cittadino di Mazara del Vallo.

 

“Le esternazioni di Gaspare Costa, a mezzo social sulla propria pagina personale Facebook, dalle quali ci dissociamo senza se e senza ma, sono esclusivamente personali e nulla hanno a che fare con il pensiero di nessuno dei militanti del nostro partito”, ha dichiarato Miceli.

Una presa di posizione durissima arrivata dopo le polemiche esplose in seguito al post pubblicato da Costa, contenente frasi considerate razziste e offensive in merito ai fatti di cronaca avvenuti a Modena.

 

FdI ha quindi convocato il direttivo comunale di Mazara del Vallo che, all’unanimità, ha accettato le dimissioni irrevocabili di Costa dall’incarico di coordinatore cittadino.

“Abbiamo già convocato il direttivo comunale che all’unanimità ha accettato le dimissioni irrevocabili di Gaspare Costa dall’incarico di coordinatore”, ha aggiunto Miceli.

Contestualmente, il partito ha nominato una nuova guida per il circolo locale. Sarà infatti Elena Fontana, attuale vice coordinatore vicario di Fratelli d’Italia a Mazara del Vallo, a reggere il partito.

 

Il caso politico è esploso dopo la diffusione del post social di Costa, che aveva commentato con parole pesanti e discriminatorie i fatti di Modena, provocando reazioni indignate anche all’interno dello stesso centrodestra. La vicenda rischiava di trasformarsi in un problema politico per Fratelli d’Italia in provincia di Trapani, da qui la scelta di un intervento immediato e senza ambiguità da parte dei vertici provinciali.

 









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