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» Native
18/05/2026 10:37:00

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28 maggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio-450.jpg

Giovedì 28 maggio, dalle 14:30 alle 18:00, lo spazio formativo di Liuzza in contrada San Silvestro ospita una demo collettiva dedicata alle nuove tendenze della colazione in pasticceria. A condurla sarà Ciro Chiummo, campione del mondo di pasticceria 2020. L'evento è riservato agli operatori del settore.

Cremoso, croccante, soffice, gelificato, morbido, friabile. Sei consistenze diverse — quelle che si percepiscono al primo morso di un cornetto, di una brioche farcita o di una monoporzione da colazione — per un unico tema: come sta cambiando quello che troviamo ogni mattina al banco di una pasticceria.
È il filo conduttore della demo collettiva "La colazione contemporanea: un risveglio di consistenze", organizzata da Liuzza S.r.l. in collaborazione con IRCA Group — uno dei principali produttori europei di ingredienti per pasticceria — in programma il 28 maggio al Liuzza Lab di Marsala.

Chi è Ciro Chiummo
Napoletano, oltre vent'anni di esperienza tra laboratori italiani e internazionali, Ciro Chiummo ha vinto la Coppa del Mondo di Pasticceria e Gelateria nel gennaio 2020, la competizione più prestigiosa del settore, che si tiene ogni due anni a Lione. Oggi è ambassador di IRCA Group e affianca all'attività in laboratorio un percorso di formazione rivolto ai professionisti.
Non è la prima volta a Marsala: a settembre 2025 ha tenuto al Liuzza Lab una sessione sulle glasse a freddo — le coperture lucide che si usano per rifinire torte e monoporzioni — con applicazioni su dolci moderni e mignon.

Cosa si vedrà durante il pomeriggio
Il pomeriggio sarà dedicato alle novità IRCA applicate al mondo della colazione. In concreto: lo chef mostrerà come combinare consistenze diverse all'interno dello stesso prodotto — un guscio friabile con un cuore cremoso, una base soffice con un inserto croccante — per ottenere risultati più interessanti al palato e più attraenti in vetrina.
L'approccio è pratico e pensato per chi lavora davvero in laboratorio: tempi, temperature, organizzazione, e soprattutto lavorazioni che si possano riprodurre ogni mattina senza complicare la produzione.

A chi è rivolta la demo
L'evento è pensato per pasticceri, panificatori, gestori di bar e operatori della ristorazione che vogliono aggiornare la propria offerta di colazione. La partecipazione è riservata ai professionisti del settore, su prenotazione.

Il Liuzza Lab: dove i professionisti si aggiornano
Dietro le vetrine delle pasticcerie c'è un lavoro di aggiornamento continuo su tecniche, ingredienti e tendenze. Dal 2024 il Liuzza Lab — lo spazio formativo di Liuzza, azienda marsalese attiva dal 1979 nella distribuzione all'ingrosso di ingredienti professionali per pasticcerie e panifici — è diventato uno dei punti di riferimento in Sicilia occidentale per la formazione di settore, con un calendario regolare di corsi, dimostrazioni e sessioni tecniche. Tra i nomi che hanno lavorato al Lab: Salvatore De Riso, Denis Dianin, Tommaso Molara.

Info pratiche
Data: giovedì 28 maggio 2026
Orario: 14:30 – 18:00
Luogo: Liuzza Lab — Contrada S. Silvestro, 250 — 91025 Marsala (TP)

Evento riservato ai professionisti del settore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: 0923 990657 — 335 1328436 — info@liuzza.comliuzza.com.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)









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