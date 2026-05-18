Meteo Sicilia, lunedì tra sole e clima fresco: più nubi nel pomeriggio

La settimana si apre con tempo nel complesso stabile sulla Sicilia, ma con un clima più fresco del normale per il periodo.
Al mattino prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Isola, con qualche addensamento localizzato nelle aree interne e sui rilievi. Nel corso del pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità, più evidente sulla provincia di Messina, in particolare sul versante tirrenico e nelle zone montuose, dove il cielo potrà risultare a tratti coperto.
Le temperature restano piuttosto fresche per la stagione, mentre i venti soffiano deboli o moderati di maestrale. Proprio il vento continua a influenzare il moto dei mari: il Canale di Sicilia si mantiene mosso, mentre Tirreno e Ionio risultano più tranquilli.