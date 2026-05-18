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Cronaca

» Meteo
18/05/2026 08:28:00

Meteo Sicilia, lunedì tra sole e clima fresco: più nubi nel pomeriggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/1779085810-0-meteo-sicilia-lunedi-tra-sole-e-clima-fresco-piu-nubi-nel-pomeriggio.jpg

La settimana si apre con tempo nel complesso stabile sulla Sicilia, ma con un clima più fresco del normale per il periodo.

 

Al mattino prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Isola, con qualche addensamento localizzato nelle aree interne e sui rilievi. Nel corso del pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità, più evidente sulla provincia di Messina, in particolare sul versante tirrenico e nelle zone montuose, dove il cielo potrà risultare a tratti coperto.

 

Le temperature restano piuttosto fresche per la stagione, mentre i venti soffiano deboli o moderati di maestrale. Proprio il vento continua a influenzare il moto dei mari: il Canale di Sicilia si mantiene mosso, mentre Tirreno e Ionio risultano più tranquilli.









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