Sicurezza sul lavoro: in Prefettura si è riunito l'Osservatorio provinciale di Trapani

18/05/2026 17:10:00

Si è svolto martedì scorso, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, un incontro informativo promosso nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Provinciale Permanente in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Contrasto al Lavoro Nero e Irregolare, previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto l’11 settembre 2024.

L’iniziativa, inserita anche nel calendario delle celebrazioni organizzate dalla Prefettura per l’ottantesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne, ha rappresentato un’occasione di approfondimento sulle più recenti novità legislative introdotte dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025, contenente “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Dopo i saluti istituzionali, il Prefetto Daniela Lupo ha ringraziato i relatori intervenuti, sottolineando l’importanza di un aggiornamento continuo sui diritti e sugli obblighi previsti dall’ordinamento per datori di lavoro e lavoratori.

Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi dei referenti del Dipartimento di Prevenzione – U.O. S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Trapani, che hanno illustrato le disposizioni relative alla formazione in materia di sicurezza nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai temi della sorveglianza sanitaria e della promozione della salute. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi anche i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e del successivo Decreto Assessoriale n. 369 del 20 marzo 2026, che ne recepisce le disposizioni definendo modalità applicative e controlli.

Ampio spazio è stato poi riservato alle novità sul cosiddetto “badge di cantiere” e sulla “patente a crediti”, illustrate dal referente del Nucleo Carabinieri Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani. Il nuovo badge digitale, dotato di codice univoco anticontraffazione, consentirà la tracciabilità del lavoratore in tempo reale, collegando il documento all’identità anagrafica e previdenziale. La patente a crediti, invece, introdurrà un sistema di qualificazione volto a premiare le imprese virtuose e contrastare le irregolarità nei cantieri temporanei o mobili.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato come sia fondamentale, per imprese e lavoratori autonomi, conoscere e applicare correttamente le nuove disposizioni normative, al fine di garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri e conformi alla legge.

Interessante anche il contributo del referente dell’INAIL, che ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali al servizio della sicurezza sul lavoro. Secondo quanto emerso, strumenti innovativi e sistemi digitali, se progettati e utilizzati correttamente, possono diventare alleati preziosi nella prevenzione degli infortuni e nella tutela del benessere dei lavoratori.

Non è mancato un richiamo alla prudenza e alla responsabilità condivisa, soprattutto in un settore che continua purtroppo a registrare incidenti e vittime sul lavoro.

Durante l’incontro il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Trapani ha inoltre presentato l’opuscolo informativo “Lavoratori autonomi – La sicurezza sei tu”, destinato ad affiancare le pubblicazioni già predisposte in passato sui temi della sicurezza in agricoltura, nel settore edilizio e nei cantieri.

A conclusione dei lavori, il Prefetto Daniela Lupo ha ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori, sottolineando come soltanto attraverso una sinergia stabile ed efficace sia possibile ottenere risultati concreti nella prevenzione degli infortuni e nel contrasto al lavoro nero e irregolare.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Camera di Commercio di Trapani, dell’INPS, delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani, sia in presenza che da remoto.



