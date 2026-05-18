Pantelleria: consegnato un nuovo battello all'Arma dei Carabinieri

18/05/2026 15:15:00

Nuovo importante potenziamento per il servizio navale dell’Arma a Pantelleria. Lo scorso mese di aprile è stato infatti consegnato ai Carabinieri dell’isola un nuovo battello destinato alle attività di pattugliamento e controllo delle coste.

Si tratta del modello “750 PRO CGAC”, un mezzo con tubolari rigidi e propulsione entrofuoribordo che andrà ad affiancare la già operativa Classe 800 “Pignatelli”, incrementando la capacità di intervento del servizio navale in tutto il territorio marittimo pantesco. Il nuovo battello è stato progettato per operare sia in mare aperto sia in acque interne, consentendo ai militari di muoversi con maggiore rapidità e di effettuare manovre anche a ridosso della costa. Grazie alle sue caratteristiche tecniche sarà possibile raggiungere più facilmente cale, insenature e tratti difficilmente accessibili dell’isola, garantendo così un controllo ancora più capillare del territorio.

L’introduzione del mezzo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle attività di vigilanza e sicurezza in mare, soprattutto in vista della stagione estiva, periodo in cui Pantelleria registra una forte presenza turistica e un significativo incremento di imbarcazioni da diporto lungo le sue coste.

L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia delle operazioni anche in presenza di condizioni meteo avverse, potenziando la capacità di risposta dell’Arma nel contrasto ai traffici illeciti, nella tutela dell’ecosistema marino e nelle attività di sicurezza pubblica.

Il nuovo battello si inserisce nella più ampia strategia operativa dell’Arma dei Carabinieri che integra il presidio territoriale con la specializzazione del Servizio Navale e dei reparti ambientali, a tutela del mare e della sicurezza dell’intera comunità isolana.



