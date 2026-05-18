Alcamo: auto si ribalta in via Porta Palermo, due feriti

18/05/2026 09:07:00

Una Fiat Punto si è ribaltata lungo via Porta Palermo ad Alcamo. L’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica mattina, poco prima delle 5.

L’auto stava procedendo in direzione del bivio della statale 113 quando, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva. La vettura si è quindi cappottata, terminando la corsa al centro della carreggiata. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

A bordo della Fiat Punto si trovavano due persone. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale per accertamenti. Nonostante la dinamica del sinistro, entrambi avrebbero riportato soltanto ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e del veicolo ribaltato, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.



