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Politica

» Elezioni
18/05/2026 06:00:00

Marsala verso il voto: ultima settimana di campagna tra appuntamenti e arrivi dei big nazionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/marsala-verso-il-voto-ultima-settimana-di-campagna-tra-appuntamenti-e-arrivi-dei-big-nazionali-450.jpg

Ultima settimana di campagna elettorale a Marsala prima dell’apertura delle urne del 24 e 25 maggio. I quattro candidati alla carica di sindaco — Leonardo Curatolo, Massimo Grillo, Andreana Patti e Giulia Adamo — si preparano al rush finale tra incontri pubblici, comizi e visite di esponenti nazionali della politica italiana.

 

 Il confronto

Oggi alle 18.00 al Centrale Music Hall i quattro candidati si confronteranno su temi centrali per la città. E’ il confronto organizzato da Tp24.

 

 Eventi e arrivi

Sarà una settimana particolarmente intensa soprattutto sul fronte degli appuntamenti elettorali che vedranno arrivare in città parlamentari, leader di partito e membri del governo nazionale a sostegno delle diverse coalizioni in campo.

Ad aprire il calendario degli eventi sarà, alle ore 19.00 presso i Giardini di Assud, Angelo Bonelli, leader dei Verdi e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, per sostenere la candidatura di Andreana Patti e i candidati della lista AVS.

 

Nella stessa giornata, alle 20.00, altra iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia a sostegno della candidatura di Giulia Adamo. L’appuntamento è presso Saline Genna, dove è previsto un incontro politico alla presenza dell’onorevole Giovanni Donzelli.

Nel corso della serata interverranno anche il sottosegretario al Ministero della Cultura Giampiero Cannella, parlamentari regionali e nazionali, dirigenti di partito, amministratori e rappresentanti istituzionali del territorio. Al centro dell’iniziativa anche la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale.

 

La Lega punta sul Ministro Salvini, il 21 maggio, nella cornice delle Saline Genna, alle ore 13.00 è atteso il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che sarà in città per sostenere la candidatura di Giulia Adamo e la coalizione di centrodestra.

Mentre alle 18.00, presso il Lido Marina, ci sarà  Luigi Marattin, leader di Libdem, a sostegno della lista ProgettiAmo Marsala, che ospita alcuni candidati del partito, e della candidata sindaco Andreana Patti.

 

La settimana conclusiva della campagna elettorale si preannuncia dunque particolarmente accesa, con i partiti pronti a giocarsi le ultime carte prima del silenzio elettorale e del voto del 24 e 25 maggio, che decreterà il futuro amministrativo della città.









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