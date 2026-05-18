Marsala 2026, segui in diretta il confronto tra i candidati sindaco

18/05/2026 18:01:00

È in corso al Centrale Music Hall il confronto pubblico tra i quattro candidati alla carica di sindaco di Marsala, organizzato da Tp24 e RMC 101 a una settimana dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

Il dibattito viene trasmesso in diretta streaming sui canali social di Tp24, sul nostro giornale online e in radiovisione su RMC 101.

Sul palco ci sono Massimo Grillo, sindaco uscente e candidato per il secondo mandato, Andreana Patti per il centrosinistra, Giulia Adamo per il centrodestra e Leonardo Curatolo per Marsala Futura.

A moderare il confronto è la giornalista di Tp24 Rossana Titone.

Il format della serata prevede cinque domande sui temi chiave per il futuro della città: ambiente e urbanistica, giovani e spopolamento, economia e lavoro, qualità della vita e abusivismo edilizio. Ogni candidato ha due minuti e mezzo per rispondere, con possibilità di replica.

Prima di ogni domanda viene proiettato un breve video introduttivo realizzato dalla redazione di Tp24.

Al termine del confronto è previsto l’appello finale al voto dei candidati.

Qui sotto la diretta streaming del confronto tra i candidati sindaco di Marsala 2026.



