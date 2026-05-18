Marsala 2026, oggi il confronto tra i quattro candidati sindaco organizzato da Tp24 e RMC101

18/05/2026 06:00:00

Oggi è il giorno del confronto pubblico tra i quattro candidati alla carica di sindaco di Marsala. A una settimana dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio, la campagna elettorale entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini: il dibattito organizzato da TP24 e RMC101, in programma alle ore 18 al Centrale Music Hall di via Giuseppe Garraffa 54. Sul palco saliranno i protagonisti della sfida elettorale che deciderà il futuro amministrativo della città: Massimo Grillo, sindaco uscente e candidato per il secondo mandato, Andreana Patti per il centrosinistra, Giulia Adamo per il centrodestra e Leonardo Curatolo per Marsala Futura.

A moderare il confronto sarà la giornalista di TP24 Rossana Titone.

Un confronto diretto sui temi chiave della città

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: offrire ai cittadini un’occasione concreta per ascoltare direttamente idee, programmi e proposte dei candidati che si contendono la guida di Marsala. Il format scelto punta sulla semplicità e sulla chiarezza. Cinque domande uguali per tutti, senza formalismi e senza tempi morti, per entrare nel merito delle questioni che interessano davvero la città. Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali come sviluppo economico, servizi pubblici, turismo, periferie, giovani, lavoro, sicurezza. Ogni candidato avrà la possibilità di spiegare la propria idea di governo della città, indicando priorità, interventi e strategie per affrontare le sfide dei prossimi anni.

La sfida elettorale

La corsa a Palazzo VII Aprile arriva in una fase decisiva. Marsala si prepara a scegliere non soltanto il nuovo sindaco, ma anche il nuovo Consiglio comunale, in un contesto politico particolarmente vivace e frammentato. Da una parte c’è il sindaco uscente Massimo Grillo, che punta sulla continuità amministrativa e sui progetti avviati durante il suo mandato. Dall’altra il ritorno sulla scena politica di Giulia Adamo, pronta a giocarsi nuovamente la sfida per la guida della città.

Andreana Patti rappresenta invece la proposta del centrosinistra e non solo, con un programma che punta su rinnovamento amministrativo e politiche sociali. Leonardo Curatolo, candidato di Marsala Futura, prova infine a intercettare il voto civico e di chi chiede una discontinuità rispetto agli schieramenti tradizionali.

Informarsi per scegliere

Il confronto di oggi rappresenta uno dei momenti più importanti di questa campagna elettorale. In un tempo in cui slogan e polemiche spesso prevalgono sui contenuti, il faccia a faccia pubblico tra candidati diventa uno strumento essenziale per consentire agli elettori di valutare competenze, visioni e capacità amministrative.

Conoscere le priorità dei candidati, capire quale idea di città propongono e ascoltare le loro risposte sui problemi concreti di Marsala è un passaggio fondamentale per arrivare al voto con maggiore consapevolezza.

L’appuntamento al Centrale Music Hall

L’evento si terrà oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 18 al Centrale Music Hall. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.

Perché il futuro di Marsala passa anche dalla partecipazione e dalla possibilità, per ogni elettore, di ascoltare direttamente chi aspira a governare la città nei prossimi cinque anni.



