Marsala 2026: domani Cateno De Luca in città, giovedì arriva Luigi Marattin 

18/05/2026 15:08:00

Martedì 19 maggio 2026 ci sarà la visita ufficiale a Marsala dell’onorevole Cateno De Luca, protagonista di una serie di appuntamenti pubblici nel centro cittadino.

Il programma prenderà il via alle ore 15:30 con una passeggiata tra le vie del centro storico di Marsala. Durante il percorso sono previste tappe presso il Municipio, la Chiesa di San Pietro, il Museo del Vino e l’Ente Mostra di Pittura, luoghi simbolo della cultura e della tradizione della città.

Alle ore 18:00 si terrà invece un incontro politico presso il comitato elettorale di via Colocasio 66. All’appuntamento parteciperanno, oltre a De Luca, anche la candidata a sindaco Andreana Patti, il segretario regionale Danilo Lo Giudice e i candidati della lista “Marsala Civica – Sud chiama Nord”.

L’incontro sarà occasione di confronto diretto con cittadini ed elettori sui temi dello sviluppo del territorio, dei servizi pubblici e delle prospettive future per la città.

La presenza di esponenti di rilievo della politica regionale e dei candidati locali conferma il clima di attenzione attorno alla competizione amministrativa in corso a Marsala.

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Il 21 maggio a Marsala Luigi Marattin incontra Andreana Patti e i candidati del PLD

A Marsala arriva l’onorevole Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, che sarà in città giovedì 21 maggio per un appuntamento politico inserito nel percorso verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’incontro si terrà alle ore 18:00 in via Vincenzo Florio 6141, nella zona del Lido Marina Prime sul litorale sud di Marsala. Durante l’evento, Marattin presenterà i candidati del Partito Liberal Democratico al Consiglio comunale di Marsala all’interno della lista civica “Progettiamo Marsala”.

Al centro dell’iniziativa anche il sostegno alla candidatura a sindaco di Andreana Patti, presente insieme ai rappresentanti del movimento e ai candidati della lista. Lo slogan scelto per l’appuntamento richiama il tema delle “riforme nazionali” e del “rilancio del territorio”, temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro pubblico.

L’evento rappresenta uno dei numerosi appuntamenti politici che in questi giorni stanno animando la campagna elettorale marsalese in vista del voto amministrativo. Gli organizzatori invitano cittadini, simpatizzanti ed elettori a partecipare all’incontro con il leader nazionale del PLD.



