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» Dalla Regione
18/05/2026 22:30:00

A Gibellina una mostra all'aperto con i lavori di 10 mila studenti siciliani 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/1779139108-0-a-gibellina-un-mostra-all-aperto-con-i-lavori-di-10-mila-studenti-siciliani.jpg

Una grande mostra en plein air con i lavori realizzati dagli studenti di 163 scuole siciliane ha trasformato Gibellina nel cuore della creatività giovanile e dell’arte contemporanea. Si è svolta stamattina nella città trapanese, designata Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, la manifestazione conclusiva della prima edizione del progetto promosso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale.

 

L’iniziativa, finanziata con 700 mila euro dalla Regione Siciliana, ha coinvolto durante l’anno scolastico 2025-2026 circa 10 mila studenti provenienti da tutta l’Isola, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale di Gibellina, simbolo di rinascita attraverso l’arte dopo il terremoto del 1968.

Alla giornata conclusiva hanno partecipato studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e il direttore artistico di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea 2026 Andrea Cusumano.

 

“La giornata di oggi – ha dichiarato Turano – conclude il lavoro avviato in quest’anno scolastico, durante il quale abbiamo consentito a circa 10 mila studenti siciliani di visitare Gibellina per avvicinarsi all’arte contemporanea. E se oggi tutto questo è possibile, si deve al genio di Ludovico Corrao, che dopo il sisma ebbe l’intuizione di trasformare una tragedia in bellezza e rinascita”.

 

Il progetto guarda già avanti. È infatti in corso la seconda edizione di “Gibellina Capitale italiana dell’Arte Contemporanea”, anch’essa sostenuta con ulteriori 700 mila euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. Per ogni scuola partecipante è previsto un contributo massimo di 7.500 euro.

Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 31 maggio secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale della Regione Siciliana.

 









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