Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
18/05/2026 11:22:00

Trapani, rinasce ex Mattatoio: la sfida dell' "ingegneria sociale" per Cappuccinelli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/1779097576-0-trapani-rinasce-ex-mattatoio-la-sfida-dell-ingegneria-sociale-per-cappuccinelli.jpg

Da simbolo di degrado urbano a nuovo polo della conoscenza e dell’inclusione sociale, a Trapani il cantiere dell’ex Mattatoio accelera e il futuro campus universitario comincia finalmente a prendere forma. Nel locale del quartiere Cappuccinelli sono già stati montati tetti e solai in legno, mentre operai e tecnici lavorano alla collocazione di infissi e rivestimenti esterni. 

L’intervento, che si inserisce nella più ampia riqualificazione del lungomare Dante Alighieri e dell’intero quartiere Cappuccinelli, è tra i più ambiziosi della rigenerazione urbana trapanese degli ultimi anni, puntando a trasformare una vasta area abbandonata da decenni in uno spazio dedicato a formazione, accoglienza e servizi sociali. 

Il primo blocco dell’ex complesso è già stato recuperato e destinato all’istruzione per adulti attraverso il CPIA, mentre il secondo edificio ospiterà residenze universitarie e spazi per studenti a pochi passi dal Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. L’obiettivo è creare un vero “polo dell’economia della conoscenza”. 

 

Ma il progetto andrebbe oltre il semplice recupero edilizio: l’ex Mattatoio diventerà anche un presidio sociale destinato alle famiglie fragili, ai migranti e alle persone in condizioni di marginalità. 

Il recupero del complesso è stato finanziato con circa 2,4 milioni di euro attraverso il PON Legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno e una parte degli spazi sarà destinata a laboratori, living lab e percorsi di formazione per giovani e cittadini stranieri regolari. 

 

Al centro del progetto ci sarà anche il nuovo hub del Distretto Socio-Sanitario 50. L’idea è concentrare in un unico luogo servizi spesso frammentati tra uffici e sedi diverse: mediazione familiare, sportelli di ascolto, orientamento socio-sanitario e supporto psicopedagogico. 

Si tratta di un progetto costruito su tre direttrici principali: sostegno alle vulnerabilità, integrazione multiculturale e servizi di prossimità.

L’ex Mattatoio dovrebbe infatti diventare anche uno spazio di incontro tra famiglie trapanesi e immigrate, con attività dedicate alla genitorialità condivisa e all’inclusione sociale. Una sfida non semplice in un quartiere che per anni ha convissuto con degrado, aree dismesse e servizi carenti.

 

Attorno al complesso si muove intanto un’altra partita importante: quella della riqualificazione urbana del Cappuccinelli e si stanno portando avanti gli interventi collegati al Pinqua e al nuovo parco urbano. "Non solo dell’Ex Mattatoio ma anche di tutta la zona circostante: riqualificazione completa della zona dell’ex CCR che abbiamo spostato nella zona industriale – ha dichiarato il sindaco, Giacomo Tranchida – ed in più tutta la riqualificazione del quartiere Cappuccinelli e della vicina palestra Pinco

 

La vera sfida, però, resta quella dell' "ingegneria" sociale: non soltanto trovare finanziamenti, recuperare muri e capannoni storici, ma provare a restituire e realizzare una funzione viva a un pezzo di città rimasto ai margini troppo a lungo.









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro