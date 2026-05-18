Trapani, rinasce ex Mattatoio: la sfida dell' "ingegneria sociale" per Cappuccinelli
Da simbolo di degrado urbano a nuovo polo della conoscenza e dell’inclusione sociale, a Trapani il cantiere dell’ex Mattatoio accelera e il futuro campus universitario comincia finalmente a prendere forma. Nel locale del quartiere Cappuccinelli sono già stati montati tetti e solai in legno, mentre operai e tecnici lavorano alla collocazione di infissi e rivestimenti esterni.
L’intervento, che si inserisce nella più ampia riqualificazione del lungomare Dante Alighieri e dell’intero quartiere Cappuccinelli, è tra i più ambiziosi della rigenerazione urbana trapanese degli ultimi anni, puntando a trasformare una vasta area abbandonata da decenni in uno spazio dedicato a formazione, accoglienza e servizi sociali.
Il primo blocco dell’ex complesso è già stato recuperato e destinato all’istruzione per adulti attraverso il CPIA, mentre il secondo edificio ospiterà residenze universitarie e spazi per studenti a pochi passi dal Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. L’obiettivo è creare un vero “polo dell’economia della conoscenza”.
Il recupero del complesso è stato finanziato con circa 2,4 milioni di euro attraverso il PON Legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno e una parte degli spazi sarà destinata a laboratori, living lab e percorsi di formazione per giovani e cittadini stranieri regolari.
Al centro del progetto ci sarà anche il nuovo hub del Distretto Socio-Sanitario 50. L’idea è concentrare in un unico luogo servizi spesso frammentati tra uffici e sedi diverse: mediazione familiare, sportelli di ascolto, orientamento socio-sanitario e supporto psicopedagogico.
Si tratta di un progetto costruito su tre direttrici principali: sostegno alle vulnerabilità, integrazione multiculturale e servizi di prossimità.
L’ex Mattatoio dovrebbe infatti diventare anche uno spazio di incontro tra famiglie trapanesi e immigrate, con attività dedicate alla genitorialità condivisa e all’inclusione sociale. Una sfida non semplice in un quartiere che per anni ha convissuto con degrado, aree dismesse e servizi carenti.
Attorno al complesso si muove intanto un’altra partita importante: quella della riqualificazione urbana del Cappuccinelli e si stanno portando avanti gli interventi collegati al Pinqua e al nuovo parco urbano. "Non solo dell’Ex Mattatoio ma anche di tutta la zona circostante: riqualificazione completa della zona dell’ex CCR che abbiamo spostato nella zona industriale – ha dichiarato il sindaco, Giacomo Tranchida – ed in più tutta la riqualificazione del quartiere Cappuccinelli e della vicina palestra Pinco
La vera sfida, però, resta quella dell' "ingegneria" sociale: non soltanto trovare finanziamenti, recuperare muri e capannoni storici, ma provare a restituire e realizzare una funzione viva a un pezzo di città rimasto ai margini troppo a lungo.
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