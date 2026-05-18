Trapani, al Chiostro San Domenico “L’Agorà delle parole gentili”

18/05/2026 16:41:00

In un tempo dominato da linguaggi aggressivi, social sempre più violenti e comunicazione ostile, a Trapani saranno gli studenti a riportare al centro il valore delle parole gentili.

Mercoledì 20 maggio, dalle 9 alle 11.30, il Chiostro di San Domenico ospiterà “L’Agorà delle parole gentili”, manifestazione conclusiva del progetto “Classici in strada”, a cui aderisce anche l’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani.

L’iniziativa rientra nella XII edizione del progetto di rete dedicato quest’anno al tema “Ci vuole coraggio per essere gentili”, frase dello scrittore Stefano Benni diventata il filo conduttore di un percorso educativo costruito durante l’intero anno scolastico.

Gli studenti dei tre ordini di scuola presenteranno letture, laboratori, attività creative e riflessioni nate attorno al tema della gentilezza come forma di coraggio civile e relazionale. Tra i progetti protagonisti anche “Scatto matto”, esperienza laboratoriale in cui i bambini hanno reinterpretato gli spazi urbani attraverso fotografie e osservazioni creative, trasformando la strada in una sorta di galleria d’arte vista con gli occhi degli alunni.

“Classici in strada” è un progetto nato nel 2013 e oggi diffuso in diverse realtà siciliane. Unisce scuole, università e associazioni culturali in un percorso che porta la letteratura fuori dalle aule, facendola diventare strumento di partecipazione, cittadinanza e inclusione sociale.

Quest’anno il tema scelto è quello della “rivoluzione mite”: una risposta culturale ai linguaggi dell’odio e alla crescente aggressività del dibattito pubblico, che nasce dalla necessità di “cambiare paradigma” in una società in cui “si urla, si insulta e si deride”, rilanciando invece il valore del garbo, dell’ascolto e della cura delle parole.

A Trapani diverse iniziative culturali e sociali hanno rimesso al centro proprio il tema della gentilezza e della responsabilità del linguaggio.

Dalla rassegna TrapanIncontra dedicata a “La cura delle parole”, fino ai progetti educativi contro cyberbullismo e comunicazione ostile promossi nelle scuole del territorio.

L’appuntamento del Chiostro di San Domenico rappresenterà così non soltanto la conclusione di un laboratorio scolastico, ma anche un momento pubblico di confronto tra scuola, città e comunità educante, affidato alla voce dei più giovani.



