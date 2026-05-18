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» Amministrative 2026
18/05/2026 10:10:00

Oreste Alagna: “Turismo, servizi efficienti e visione chiara. Ecco i punti”.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/oreste-alagna-turismo-servizi-efficienti-e-visione-chiara-ecco-i-punti-450.jpg

Marsala non può più permettersi di rincorrere la stagione turistica. Una città che punta ad accogliere visitatori tutto l’anno deve farsi trovare pronta sempre, anticipando i flussi e non aspettando che la stagione sia già entrata nel vivo.
I viaggiatori moderni hanno esigenze diverse: gli sportivi acquatici arrivano a marzo e restano fino a ottobre, mentre il turismo culturale predilige la media stagione, così come i nordeuropei che fuggono dai mesi estivi troppo caldi. 

 

Per intercettare queste opportunità bisogna offrire trasporti frequenti, collegamenti serali efficienti e un servizio di bike sharing amato da chi vuole esplorare la città in autonomia e in modo ecologico.
Allo stesso modo, le nostre spiagge rappresentano un biglietto da visita fondamentale. Trovare arenili curati, fruibili, dotati di docce libere e sorveglianza attiva sin dalla primavera dovrebbe essere la normalità, non l'eccezione. A questo si lega il tema cruciale dell’accessibilità: le spiagge da nord a sud devono essere realmente aperti a tutti, con servizi dedicati a bambini, anziani e persone con disabilità. Una città inclusiva è, per definizione, una città più moderna e competitiva. In questa visione di accoglienza non può mancare l’attenzione al turismo pet-friendly. Sempre più persone viaggiano con i propri animali, considerati parte integrante della famiglia, con la conseguente necessità di aree e spiagge attrezzate dedicate.
 

Il turismo non si improvvisa: si programma, si organizza e si costruisce attraverso servizi efficienti e una visione chiara del futuro. Decoro e sicurezza sono pilastri strategici irrinunciabili se vogliamo competere con le grandi destinazioni del Mediterraneo, ma non si può prescindere dalla sinergia tra territorio e operatori. Quindi occorre un coordinamento strategico permanente tra Comune, cantine, scuole di kitesurf, albergatori e commercianti. Parallelamente, sarà indispensabile la formazione all’accoglienza, con corsi di lingue straniere e ospitalità per l'intera filiera dei servizi (inclusi trasporti e ristorazione).
 

Inoltre, è necessaria una modernizzazione e una transizione digitale dei servizi al turismo, ad esempio attraverso: 
-App unica del turismo: piattaforma per prenotare trasporti, musei, bike sharing e servizi balneari. -Infopoint h24: totem digitali multilingue nei punti nevralgici della città.
-Digitalizzazione dei beni culturali:  guide in realtà aumentata sui monumenti principali.

Infine, è indispensabile attivare una collaborazione continua e strutturata con l'Ente Gestore del Parco Archeologico. Solo unendo le forze si possono integrare i servizi, coordinare i calendari degli eventi ed evitare sovrapposizioni.
Per questo, credo sia non più procrastinabile la realizzazione di una Marsala Welcome Card, un pass unico, sia fisico che digitale, pensato per semplificare l'esperienza del visitatore e promuovere una scoperta autentica dei nostri siti più rappresentativi attraverso itinerari esperienziali vari. 

Le sfide sul tavolo sono tante e ambiziose, è vero, ma se lavoriamo insieme si può fare davvero.

***
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