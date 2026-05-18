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» Amministrative 2026
18/05/2026 09:23:00

L'eurodeputata Laureti a Marsala, il PD rilancia periferie, agricoltura ed enoturismo locale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/1779090303-0-l-eurodeputata-laureti-a-marsala-il-pd-rilancia-periferie-agricoltura-ed-enoturismo-locale.jpg

Un incontro dedicato ad agricoltura, sviluppo locale e periferie si è svolto a Marsala, nel quartiere Santi Filippo e Giacomo, con la partecipazione dell’eurodeputata PD Camilla Laureti. Di seguito il comunicato diffuso dal PD, organizzatore dell’iniziativa.

"Venerdì 15 abbiamo avuto l’onore di avere con noi un ospite d’eccezione, l’onorevole Camilla Laureti (Eurodeputata PD e Vicepresidente del Gruppo S&D all’Europarlamento), che ha accolto l’invito a partire proprio dalla periferia del Paese per ascoltare e dialogare con la cittadinanza e le tante famiglie che, in queste contrade marsalesi, vivono di agricoltura. L’Agricoltura, lo sviluppo locale e la centralità dei territori sono stati al centro del partecipato incontro pubblico di ieri sera presso il Comitato PD della zona Nord, nel quartiere dei Santi Filippo e Giacomo".

Prima del dibattito, la delegazione ha visitato alcune realtà locali, dalla zona sud con la cooperativa florovivaistica “il Contadino”, fino all’altopiano di contrada Amafi-Florio, luogo ricco di Bagli storici, dove si trova anche la Torre Saracena (nel luogo più alto della città di Marsala). Tra questi bagli, alcuni sono diventati strutture ricettive che ospitano visitatori provenienti da tutto il mondo
e cantine che producono vino, olio e altri prodotti agroalimentari godendo di un panorama unico: le isole dello Stagnone e le Egadi. La visita al Baglio Donna Franca (tra i pochi vignaioli indipendenti) ha permesso all’on. Laureti di conoscere la storia del “Perpetuo” e della famiglia Florio nel nostro territorio.
La presenza dell’On. Laureti ha dato un segnale concreto di attenzione a tutto il territorio marsalese.

Portare l’Europa qui, tra la gente e nei quartieri, dimostra la volontà di rimettere al centro le comunità locali e i loro bisogni reali”, è stato il filo conduttore della serata, dichiara Linda Licari che ha aperto i lavori raccontando la storia del territorio. Il dibattito è stato moderato da Daniele Jenna.
È intervenuto anche Carlo Zerilli, militante storico per un augurio a tutte le candidate e i candidati della lista del PD e per raccontare la storia della sinistra marsalese.
Il focus si è acceso sul futuro del comparto agricolo grazie all’intervento di Davide Piccione (componente di segreteria con delega al l’agricoltura e candidato della lista PD), seguito dal contributo dell’on. Dario Safina e dall’eurodeputata Laureti che ha ribadito l’impegno nel difendere l’agricoltura mediterranea, traducendo le direttive di Bruxelles in opportunità reali per le nostre aziende.
L’agricoltura siciliana è la chiave per la sicurezza alimentare e ambientale dell’Europa; ignorarla oggi significa gestire la desertificazione domani” ha dichiarato Davide Piccione.

"Crediamo fermamente che con Andreana Patti Sindaca potremo far tornare al centro le periferie e le criticità legate all’agricoltura e all’enoturismo, che riguarda tante famiglie delle oltre cento contrade. Un plauso speciale ai Giovani Democratici Marsala, Riccardo Patti e Andrea Vallone, per aver fortemente voluto questa iniziativa".

***
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