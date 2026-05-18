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» Agroalimentare
18/05/2026 12:00:00

Marsala, domenica 24 maggio visita alle Cantine Florio con ArcheOfficina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/1779098473-0-marsala-domenica-24-maggio-visita-alle-cantine-florio-con-archeofficina.jpg

Un viaggio tra storia, architettura industriale e cultura del vino nel cuore di Marsala. Domenica 24 maggio ArcheOfficina organizza, in collaborazione con le Cantine Florio, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico siciliano attraverso un’esperienza immersiva tra le storiche navate delle celebri cantine marsalesi.

 

Fondate nel 1833, le Cantine Florio sono considerate uno dei simboli della tradizione vitivinicola dell’isola. Affacciate sul mare di Marsala, custodiscono un patrimonio storico e produttivo che ha contribuito a rendere il vino Marsala conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Gli ambienti monumentali in tufo, le grandi botti storiche e il fascino delle antiche navate rappresentano ancora oggi uno dei luoghi più suggestivi della cultura del vino siciliano.

L’esperienza prevede una visita guidata condotta dall’enologa delle cantine, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia della famiglia Florio, dei processi di produzione e delle caratteristiche che distinguono il Marsala Florio.

 

Al termine del percorso è prevista una degustazione guidata di quattro vini selezionati:

  • Vino Florio
  • Due Marsala Vergine Riserva
  • Marsala Superiore Riserva Semisecco della linea New Geography

 

Ogni calice sarà accompagnato da piccoli abbinamenti gastronomici studiati per valorizzare le caratteristiche organolettiche dei vini proposti.

La durata complessiva dell’evento sarà di circa un’ora e mezza. Il ticket di partecipazione è di 35 euro, mentre per i minori dai 6 ai 17 anni il costo previsto è di 8 euro.

L’iniziativa rientra nel programma culturale promosso da ArcheOfficina, associazione impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso attività che intrecciano storia, paesaggio, archeologia e tradizioni produttive locali.

 









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