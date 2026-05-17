Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
17/05/2026 13:30:00

L’opposto Federica Nonnati torna al Marsala Volley

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/1779015272-0-l-opposto-federica-nonnati-torna-al-marsala-volley.jpg

Il mercato del Marsala Volley si tinge di un gradito ritorno. La società è entusiasta di annunciare che per la nuova stagione sportiva vestirà la maglia azzurra l’opposto abruzzese Federica Nonnati, una prima linea conosciuta dai tifosi lilibetani nella stagione 2020/2021. Classe 1999, Federica torna in Sicilia dopo un’annata vissuta da protagonista assoluta a livello individuale. Nella scorsa stagione, trascorsa tra le fila del Volley Modena, l’opposto ha dimostrato tutto il suo valore tecnico e caratteriale nonostante un’annata complessa per il club emiliano, Federica è stata capace di imporsi come una delle top scorer del girone, mettendo a segno l’impressionante bottino di 317 punti personali.

Questi numeri testimoniano la capacità della Nonnati di caricarsi la squadra sulle spalle anche nei momenti più critici, confermandosi un terminale offensivo di categoria superiore, capace di fare la differenza indipendentemente dal contesto di classifica. Quella che torna a Marsala non è più solo la giovane promessa ammirata cinque anni fa, ma un’atleta matura, forgiata da importanti esperienze in giro per l'Italia. Il suo è un ritorno consapevole, dettato dalla voglia di riabbracciare una piazza che l’ha sempre stimata e dalla sfida stimolante rappresentata dal nuovo corso tecnico di Coach Guadalupi. L’innesto di Federica Nonnati garantisce al tecnico pugliese una giocatrice di grande fisicità e temperamento, perfetta per il gioco dinamico che intende impostare. La sua capacità di finalizzare e la sua conoscenza dell’ambiente marsalese la rendono l'elemento ideale per tassellare un reparto d'attacco che punta ad essere competitivo nella nuova Serie A2.

"Sono molto contenta di tornare a Marsala dichiara Federica Nonnati. Conosco l’ambiente e sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Non vedo l’ora di indossare di nuovo questi colori e di rivedere tutti i tifosi. Insieme ci divertiremo, faremo cose belle".



Volley | 2026-05-13 08:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/la-nuova-stagione-prende-forma-in-casa-marsala-volley-250.jpg

La nuova stagione prende forma in casa Marsala Volley

La società lilybetana è già al lavoro in vista del campionato di Serie A2 femminile 2026/2027, che si presenterà con la formula del girone unico nazionale, annunciando un torneo ancora più competitivo e...

Volley | 2026-05-17 13:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/l-opposto-federica-nonnati-torna-al-marsala-volley-250.jpg

L’opposto Federica Nonnati torna al Marsala Volley

Il mercato del Marsala Volley si tinge di un gradito ritorno. La società è entusiasta di annunciare che per la nuova stagione sportiva vestirà la maglia azzurra l’opposto abruzzese Federica Nonnati, una prima linea...







Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...