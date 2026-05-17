Sinner nella storia: trionfa agli Internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta

17/05/2026 19:27:00

Impresa storica di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno del mondo ha conquistato il torneo di Roma battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, riportando così il titolo maschile in Italia a distanza di cinquant’anni dal successo di Adriano Panatta.

Un trionfo che entra nella storia del tennis italiano e che conferma ancora una volta lo straordinario momento del campione altoatesino. Per Sinner si tratta infatti dell’ennesimo record: con il successo al Foro Italico completa la collezione di tutti gli ATP Masters 1000 e centra il sesto titolo consecutivo nella categoria.

Atmosfera delle grandi occasioni al Centrale del Foro Italico, dove ad assistere alla finale era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ingresso del Capo dello Stato è stato accolto da una standing ovation del pubblico e dall’Inno di Mameli eseguito dal coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lunghi applausi e cori hanno accompagnato l’avvio della sfida tra Sinner e Ruud.

Grande spettacolo anche nel torneo femminile, dove a trionfare è stata Elina Svitolina. La tennista ucraina ha superato in tre set Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, conquistando il titolo degli Internazionali d’Italia.

Per Gauff si tratta della seconda finale consecutiva persa a Roma, dopo quella dello scorso anno contro Jasmine Paolini. Al termine del match, Svitolina ha espresso tutta la propria soddisfazione: «Sono molto contenta di come sono riuscita a gestire i nervi, non solo oggi ma anche durante tutto il torneo. Sono state due settimane difficili, ma sono felice di come ho giocato e di come il mio corpo ha reagito a queste partite impegnative».



