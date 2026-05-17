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» Strade e traffico
17/05/2026 20:16:00

Microcar sulla pista ciclabile dello Stagnone: sorpassi azzardati e regole ignorate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/microcar-sulla-pista-ciclabile-dello-stagnone-sorpassi-azzardati-e-regole-ignorate-450.jpg

Ancora episodi di guida pericolosa lungo la pista ciclabile dello Stagnone di Marsala, trasformatasi in una vera e propria corsia di marcia. A finire sotto accusa, questa volta, alcune microcar guidate da ragazzini che utilizzano il tratto della ciclabile come se fosse parte integrante della carreggiata.

 

Una prima microcar ha effettuato il sorpasso di un’auto invadendo la pista ciclabile. Poco dopo, una seconda vettura, dello stesso gruppo ha imitato la manovra, utilizzando anche lei lo spazio riservato alle biciclette per superare i veicoli in coda. 

L’impressione è che la pista ciclabile venga ormai considerata, da più di qualcuno, una semplice estensione della strada, ignorando completamente il divieto di transito per le auto e le norme del Codice della strada. Non solo viene violato il divieto di accesso sulla pista ciclabile, ma vengono effettuati anche sorpassi in condizioni potenzialmente pericolose.

 

Un comportamento che mette a rischio la sicurezza dei ciclisti e di tutti gli utenti della strada, in un’area molto frequentata soprattutto nei fine settimana e durante la stagione turistica.

 

Episodi del genere riaccendono il dibattito sulla necessità di maggiori controlli lungo il litorale dello Stagnone e sul rispetto delle regole stradali. Perché il Codice della strada non può essere ignorato trasformando una pista ciclabile in una corsia per sorpassi improvvisati.

 

 









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