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» Servizi
17/05/2026 22:00:00

Nel trapanese 16 "armadietti" per ritirare e spedire pacchi h24

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/nel-trapanese-16-armadietti-per-ritirare-e-spedire-pacchi-h24-450.jpg

In provincia di Trapani crescono i servizi dedicati all’e-commerce: sono stati attivati 16 nuovi locker tecnologici per la consegna e il ritiro dei pacchi grazie a Locker Italia, la joint venture nata dalla collaborazione tra Poste Italiane e DHL eCommerce.

Gli armadietti digitali sono già operativi a Trapani e nei comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Castelvetrano, Marsala, Paceco, Petrosino e Valderice. L’iniziativa rientra in un più ampio piano nazionale che punta all’installazione di 10 mila locker in tutta Italia.

 

I nuovi dispositivi consentono ai cittadini di ritirare o spedire pacchi in autonomia, con un sistema self-service attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, compatibilmente con l’accessibilità delle aree in cui sono installati. Gli armadietti sono dotati di schermi intuitivi e progettati per semplificare le operazioni legate agli acquisti online.

L’obiettivo è rafforzare la rete logistica a supporto dell’e-commerce, offrendo maggiore comodità e flessibilità agli utenti. La rete dei locker va così ad affiancare i 70 uffici postali e i 170 Punto Poste già presenti nel territorio trapanese.

 

La collaborazione tra Poste Italiane e DHL punta inoltre a favorire uno sviluppo più sostenibile della logistica, migliorando la distribuzione dei pacchi e rendendo più capillari i servizi dedicati alle spedizioni.









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