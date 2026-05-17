Nel trapanese 16 "armadietti" per ritirare e spedire pacchi h24

17/05/2026 22:00:00

In provincia di Trapani crescono i servizi dedicati all’e-commerce: sono stati attivati 16 nuovi locker tecnologici per la consegna e il ritiro dei pacchi grazie a Locker Italia, la joint venture nata dalla collaborazione tra Poste Italiane e DHL eCommerce.

Gli armadietti digitali sono già operativi a Trapani e nei comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Castelvetrano, Marsala, Paceco, Petrosino e Valderice. L’iniziativa rientra in un più ampio piano nazionale che punta all’installazione di 10 mila locker in tutta Italia.

I nuovi dispositivi consentono ai cittadini di ritirare o spedire pacchi in autonomia, con un sistema self-service attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, compatibilmente con l’accessibilità delle aree in cui sono installati. Gli armadietti sono dotati di schermi intuitivi e progettati per semplificare le operazioni legate agli acquisti online.

L’obiettivo è rafforzare la rete logistica a supporto dell’e-commerce, offrendo maggiore comodità e flessibilità agli utenti. La rete dei locker va così ad affiancare i 70 uffici postali e i 170 Punto Poste già presenti nel territorio trapanese.

La collaborazione tra Poste Italiane e DHL punta inoltre a favorire uno sviluppo più sostenibile della logistica, migliorando la distribuzione dei pacchi e rendendo più capillari i servizi dedicati alle spedizioni.



