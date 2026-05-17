Marsala: l’ITET “Garibaldi” protagonista alle Olimpiadi Regionali STEM di Debate

17/05/2026 12:00:00

Talento, pensiero critico e competenze trasversali portano l’ITET “Garibaldi” tra le eccellenze scolastiche siciliane. Quattro studenti dell’istituto sono stati selezionati nell’ambito del progetto StemPower per prendere parte alle Olimpiadi Regionali di Debate dedicate alle discipline STEM, prestigiosa iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Palermo.

La competizione, in corso in questo fine settimana nella struttura dell’CDSHotels Città del Mare, mette a confronto alcune delle migliori scuole della Sicilia in un torneo basato su retorica, logica e capacità di argomentazione su temi scientifici e tecnologici di grande attualità.

A rappresentare l’ITET “Garibaldi” sono gli studenti L. Prinzivalli, S. La Rosa, A. Buscemi e I. Paparusso, impegnati in sfide dialettiche fondate su tesi, confutazioni e rigore argomentativo. Un’esperienza che valorizza non solo la preparazione scolastica, ma anche la capacità di analizzare problemi complessi e sostenere le proprie idee attraverso dati e metodo scientifico.

A seguire il gruppo è il professor Maurizio Fina, tutor del progetto, che ha accompagnato gli studenti nel percorso di preparazione, fornendo strumenti metodologici e tecniche di public speaking fondamentali per affrontare la competizione.

Il Debate si conferma sempre più una metodologia didattica innovativa e formativa: stimola il pensiero critico, rafforza le capacità comunicative e insegna il confronto rispettoso tra posizioni diverse. Competenze oggi considerate essenziali nella formazione delle nuove generazioni.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza scolastica, che sottolinea il valore del risultato raggiunto: la partecipazione a un evento di rilievo regionale rappresenta infatti un importante riconoscimento per l’impegno degli studenti e per il lavoro svolto quotidianamente dai docenti dell’istituto.



