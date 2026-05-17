Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e scadenze

17/05/2026 09:00:00

La campagna fiscale 2026 è già in corso e per migliaia di contribuenti trapanesi è il momento di raccogliere documenti, verificare detrazioni e presentare la dichiarazione dei redditi. Quest'anno le novità non mancano: dalla riforma IRPEF a tre scaglioni, ormai a regime, alle modifiche sulle detrazioni per carichi di famiglia e spese sanitarie.



Ne parla Angileri, Presidente del CAF UIL NAZIONALE e Coordinatore della CONSULTA DEI CAF, che con 20 sedi tra città e provincia e oltre 20.000 dichiarazioni elaborate nel 2025 è il principale centro di assistenza fiscale del territorio.

Presidente Angileri, quando è iniziata la campagna fiscale del 730 e quali sono le scadenze principali da tenere a mente?

«La campagna fiscale 2026 è già partita. I Centri di Assistenza Fiscale come il CAF UIL sono operativi già da aprile per raccogliere le documentazioni e avviare le pratiche. La scadenza ordinaria per la presentazione è fissata al 30 settembre. Il mio consiglio, però, è quello di non aspettare l’ultimo momento: chi si presenta presto ha più tempo per raccogliere tutta la documentazione necessaria, ed eventuali rimborsi arrivano prima in busta paga o nella pensione. Quest’anno in particolare, con alcune novità normative rilevanti, è ancora più importante affidarsi per tempo a un professionista qualificato.»

Quali sono le principali novità per la dichiarazione dei redditi 2026?

«Ci sono diverse novità importanti che i contribuenti devono conoscere. Prima di tutto, il completamento della riforma dell’IRPEF: le nuove aliquote a tre scaglioni introdotte dalla legge delega fiscale sono ora pienamente operative, e questo ha un impatto diretto sul netto in busta paga e quindi sul conguaglio fiscale. In secondo luogo, sono state ampliate le detrazioni per i carichi di famiglia, con nuove misure di favore per i nuclei con figli a carico. Attenzione anche alla disciplina delle spese sanitarie e delle ristrutturazioni edilizie, dove alcune aliquote di detrazione sono cambiate rispetto agli anni precedenti. Infine, si consolida il sistema del 730 precompilato, ma la presenza di un operatore esperto resta fondamentale per verificare la correttezza di quanto inserito e non perdere detrazioni a cui si ha diritto.»

Cosa rende diverso il CAF UIL rispetto agli altri centri di assistenza fiscale?

«Ciò che ci distingue è innanzitutto la nostra storia e la nostra radice sindacale. Il CAF UIL è nato per tutelare i lavoratori, i pensionati, le famiglie in quelli che sono i loro doveri e diritti. Questa missione si sente nel modo in cui trattiamo ogni persona che entra nei nostri sportelli. I nostri operatori sono formati con continuità, aggiornati su ogni novità normativa, e lavorano con un approccio che mette al centro la persona, non la pratica. Qui a Trapani ne è la prova concreta: siamo presenti con 20 sedi che comprendono la città e i comuni della provincia, perché crediamo che nessun contribuente debba fare chilometri per avere assistenza qualificata. E poi c’è la responsabilità del visto di conformità: quando il CAF UIL invia una dichiarazione, si assume la responsabilità di fronte al Fisco. Questo significa che il contribuente è maggiormente tutelato.»

Perché un cittadino dovrebbe scegliere di affidarsi al CAF UIL per la propria dichiarazione dei redditi?

«Per tre ragioni molto concrete. La prima è la sicurezza: con noi non si rischia di sbagliare. I nostri operatori controllano ogni dettaglio, verificano che tutte le detrazioni spettanti siano correttamente inserite e che non ci siano errori che potrebbero costare caro in futuro. La seconda è la convenienza: molti non sanno che hanno diritto a rimborsi o detrazioni che non stanno recuperando. I nostri esperti li individuano. La terza è la vicinanza umana: non siamo un algoritmo, non siamo uno sportello freddo. Siamo persone che spiegano, ascoltano e aiutano. I numeri ci danno ragione: solo nel 2025, il CAF UIL Trapani ha elaborato e inviato più di 20.000 dichiarazioni 730, confermandosi il primo CAF per i contribuenti della città e della provincia, e ha trasmesso oltre 15.000 ISEE. In un momento in cui la burocrazia fiscale può sembrare un labirinto, avere qualcuno di fiducia accanto fa davvero la differenza. Lo scorso anno sono più di un milione le persone che si sono affidate a noi a livello nazionale, per il 2026 contiamo di proseguire su questo percorso e superarlo.»

Per maggiori informazioni sul CAF UIL Trapani, visitare il sito https://uiltrapani.it/

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