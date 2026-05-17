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Cronaca

» Meteo
17/05/2026 08:00:00

Meteo nel trapanese: oggi cielo velato e venti moderati, lunedì nuvolosità in aumento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/meteo-nel-trapanese-oggi-cielo-velato-e-venti-moderati-lunedi-nuvolosita-in-aumento-450.jpg

Fine settimana e inizio di nuova settimana all’insegna della variabilità nel Trapanese, ma senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico. Tra Trapani e provincia sono attese infatti giornate con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, accompagnate da temperature miti e venti moderati provenienti dai quadranti settentrionali.

 

Domenica 17 maggio: cielo velato e venti moderati

A Trapani oggi il tempo sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso o velato per gran parte della giornata. Al mattino si registreranno nubi sparse di passaggio, mentre dal pomeriggio il cielo si presenterà più aperto.

Le temperature saranno comprese tra i 16°C di minima e i 19°C di massima, con il picco previsto intorno alle ore 15. I venti soffieranno moderati da Nord-Nord-Ovest, con intensità comprese tra i 18 e i 30 chilometri orari durante il giorno, in attenuazione nelle ore serali quando proverranno da Nord tra i 14 e i 22 km/h.

Alta anche l’intensità solare: alle ore 14 è previsto un indice UV pari a 8, valore che indica una forte esposizione ai raggi ultravioletti.

 

Lunedì 18 maggio: nuvole in aumento ma senza pioggia

Per lunedì 18 maggio il meteo nel Trapanese resterà stabile, anche se con una nuvolosità leggermente più presente rispetto alla domenica. La giornata sarà infatti caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso.

Nel dettaglio, al mattino sono previste poche nubi, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà al passaggio di qualche nube sparsa. Al momento non sono previste precipitazioni.

Temperature che resteranno su valori gradevoli, in linea con le medie stagionali, confermando un clima tipicamente primaverile su tutto il territorio provinciale.

 









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