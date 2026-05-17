Gibellina Capitale Arte Contemporanea: in piazza le opere realizzate dagli studenti

Da questa mattina Gibellina è un grande laboratorio creativo a cielo aperto. La piazza XV Gennaio 1968 ospita la manifestazione “Gibellina, città che crea e unisce mondi”, iniziativa promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale nell’ambito del programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.
Per l’occasione, piazza, aula consiliare e spazi del palazzo comunale accoglie i lavori realizzati da oltre 60 scuole provenienti da tutta la Sicilia durante l’anno scolastico 2025/2026. Gli studenti presentano elaborati, installazioni e progetti sviluppati nell’ambito del percorso educativo promosso dalla Regione Siciliana.
L’evento rappresenta il primo di due appuntamenti espositivi dedicati alle scuole siciliane inseriti nel calendario di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea. Il progetto, coordinato dal direttore artistico Andrea Cusumano insieme a Giuseppe Maiorana per “GenerAzioni Educative Gib26”, ha coinvolto complessivamente 163 istituti scolastici finanziati tramite la circolare regionale n.14/2025, con la partecipazione di oltre 8 mila studenti.
Alla giornata prende parte, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, Vincenzo Cusumano, Filippo Serra, Davide Nugnes dell’Ufficio scolastico provinciale, Salvino Amico e Andrea Cusumano.
Spazio anche alla performance teatrale “Dalle macerie al sogno”, messa in scena dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Gibellina. Lo spettacolo dedicato alla memoria del terremoto, alla rinascita della città e alla sua identità culturale.